Musetti-Shapovalov oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: orario, programma, tv, streaming

Per Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov sfida ad alto contenuto di spettacolo sullo Stadium 5 di Indian Wells. I campi del Masters 1000 californiano offrono oggi un confronto che, in altra situazione, avrebbe guadagnato uno scenario anche più importante.

Ciò in questo momento non accade perché i due giocatori sono in difficoltà, l’italiano per crisi di risultati e il canadese perché non si è ancora rimesso in moto in modo pieno dopo i guai di infortuni che ne hanno compromesso la seconda parte del 2023. In sostanza, c’è davvero tantissimo in palio sui due fronti. In particolare, a Musetti serve subito una sterzata anche perché i punti da difendere, sul rosso, saranno tanti: tenere una parte del bottino salda a Indian Wells non guasterebbe.

Il match tra Lorenzo Musetti e Denis Shapovalov sarà il terzo a partire dalle 20:00 italiane sullo Stadium 5. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205) a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente satellitare, e in ogni caso su Sky Sport Plus premendo il tasto verde. Diretta streaming assicurata da SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-SHAPOVALOV, ATP INDIAN WELLS 2024 OGGI

STADIUM 5

Ore 20:00 Kypson (USA) [WC]-Humebrt (FRA) [14] – 2° turno singolare

Non prima delle ore 21:00 Nardi (ITA) [LL]-Zhang (CHN) – 2° turno singolare

Musetti (ITA) [26]-Shapovalov (CAN) [PR] – 2° turno singolare

Gonzalez (MEX)/Skupski (GBR) [4]-F. Cerundolo (ARG)/Norrie (GBR) – 1° turno doppio

Fritz (USA)/Lehecka (CZE)-Lammons (USA)/Withrow (USA) – 1° turno doppio (da concludersi, 1-1)

PROGRAMMA MUSETTI-SHAPOVALOV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Max (205), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport