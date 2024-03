MXGP, Jorge Prado domina la gara di casa e si lancia verso il secondo titolo, ma Gajser…

Jorge Prado non poteva aspettarsi un fine settimana di casa migliore. Vittoria nella Qualifying Race. Vittoria in Gara-1. Vittoria in Gara-2. Un percorso netto che ha davvero impressionato nel corso del Gran Premio di Spagna, secondo appuntamento del Mondiale di MXGP 2024.

Sul tracciato di intu Xanadú – Arroyomolinos il giovane nativo di Lugo ha messo in mostra una prestazione stellare, senza lasciare nemmeno le briciole ai (tanti) rivali. Una risposta secca e chiara a chi, soprattutto, metteva in dubbio il suo titolo del 2023. Le tante assenze per infortuni assortiti avevano lasciato qualche dubbio sul pilota classe 2001.

Questo primo scorcio di campionato 2024, invece, sta confermando tutta la forza e le qualità di Jorge Prado. Dopo i primi due round del Mondiale MXGP 2024, infatti, lo spagnolo è già chiaramente al comando della classifica generale con 114 punti, con +10 lunghezze su Tim Gajser che sembra tornato alla forma di un tempo, mentre è terzo Romain Febvre che, però, accusa già 22 punti di distacco. Dalla quarta posizione di un altro ex-infortunato come Jeffrey Herlings, il distacco inizia a farsi corposo (37 punti), quindi è quinto Pauls Jonass a 43.

La sensazione è che il Mondiale 2024 potrebbe viversi sull’avvincente duello tra Jorge Prado e Tim Gajser (ma lasciamo un po’ di tempo a Jeffrey Herlings per tornare al 100%) che ci regalerà emozioni a non finire. Lo spagnolo vuole il bis iridato e lo sta dimostrando con tutte le sue forze. Sia per ampliare la sua bacheca, sia per dimostrare a tutti che può trionfare anche quando sono impegnati tutti i più grandi del motocross.