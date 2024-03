MXGP, Jorge Prado completa la doppietta nel GP di Spagna e si porta a +10 in classifica su Gajser

Jorge Prado si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di Spagna, secondo appuntamento del Mondiale MXGP 2024 e completa la sua doppietta in casa. Sul tracciato di intu Xanadú-Arroyomolinos, infatti, il pilota del team Gas Gas ha dominato le due manche non dando chance ai rivali Tim Gajser in primis.

A questo punto la classifica generale della classe regina vede al comando lo stesso Prado con 114 punti e 10 lunghezze di margine su Gajser, quindi terzo Febvre a -22.

Il giovane spagnolo classe 2001 completa Gara-2 con un vantaggio di 6.1 secondi sullo sloveno Tim Gajser (Honda) mentre completa il podio il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 12.7.

Quarto l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 15.1, davanti al connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) quinto a 38.6, quindi distacco di oltre un minuto per il sesto, ovvero lo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki).

Settima posizione per il lettone Pauls Jonass (Honda) a 1:15, ottavo lo svizzero Valentin Guillod (Honda) a 1:18, nono il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:19, quindi completa la top10 il tedesco Tom Koch (KTM) a 1:38. Si ferma in 13a posizione il nostro Ivo Monticelli (Beta) a 2:04.