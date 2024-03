MX2, Andrea Adamo reagisce e vince gara-2 del GP di Spagna davanti a de Wolf!

Andrea Adamo reagisce e vince gara-2 del Gran Premio di Spagna del Mondiale MX2 a Xanadú – Arroyomolinos. Il siciliano, dopo il sesto posto in gara-1 e le difficoltà accusate in Argentina, tira fuori una prova da vero campione del mondo e mette in fila tutti e si porta in terza posizione nel Mondiale.

La partenza di Andrea Adamo è notevole: il siciliano si mette subito in quarta posizione e all’attacco delle posizioni di vertice. Il centauro della KTM guadagna velocemente la seconda posizione superando Benistant e Coenen e attacca la prima posizione di Kay de Wolf. Il campione del mondo 2023 in carica a circa un quarto d’ora dal termine sferra un bel sorpasso all’esterno per guadagnarsi la testa della gara.

Adamo dopo il sorpasso riesce a imporre il suo ritmo e creare un gap rispetto ai diretti avversari: velocemente accumula oltre due secondi su de Wolf e sette secondi nei confronti di Laengenfelder. Piuttosto costante invece la gara di Bonacorsi e Zanchi, sempre ancorati tra la decima e l’undicesima posizione.

Il crollo di de Wolf nella parte finale è abbastanza verticale e gli torna sotto Laengenfelder per lottare per la piazza d’onore. Proprio quando la coppia Laengenfelder-Coenen si sta riportando sotto, ecco che l’olandese reagisce per difendere la sua seconda posizione ottenuta proprio davanti al tedesco, mentre Adamo amministra permettendosi anche di rallentare. Chiude in nona posizione Andrea Bonacorsi, dodicesimo Ferruccio Zanchi.

CLASSIFICA GARA-2 GP SPAGNA MX2

1 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 35:28.621 18 0:00.000 0:00.000 1:51.506 4 53.271

2 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 35:30.365 18 0:01.744 0:01.744 1:52.184 2 52.949

3 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 35:31.380 18 0:02.759 0:01.015 1:51.592 6 53.23

4 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 35:32.113 18 0:03.492 0:00.733 1:51.838 10 53.113

5 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 35:52.252 18 0:23.631 0:20.139 1:53.679 8 52.252

6 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 35:59.153 18 0:30.532 0:06.901 1:53.480 3 52.344

7 8 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Triumph 36:05.093 18 0:36.472 0:05.940 1:53.579 2 52.298

8 19 Coenen, Sacha BEL FMB KTM 36:08.966 18 0:40.345 0:03.873 1:53.638 3 52.271

9 132 Bonacorsi, Andrea ITA FMI Yamaha 36:22.788 18 0:54.167 0:13.822 1:54.619 3 51.824

10 28 Rossi, Marc-Antoine FRA FFM GASGAS 36:27.620 18 0:58.999 0:04.832 1:55.482 3 51.437

11 12 Chambers, Jack USA AMA Kawasaki 36:28.456 18 0:59.835 0:00.836 1:56.033 5 51.192

12 73 Zanchi, Ferruccio ITA FMI Honda 36:48.392 18 1:19.771 0:19.936 1:54.703 2 51.786

13 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 36:53.888 18 1:25.267 0:05.496 1:56.645 6 50.924

14 51 Oliver, Oriol ESP RFME KTM 36:54.639 18 1:26.018 0:00.751 1:56.102 2 51.162

15 22 Braceras, David ESP RFME Fantic 37:13.577 18 1:44.956 0:18.938 1:56.802 2 50.855

16 319 Prugnieres, Quentin Marc FRA FFM Kawasaki 37:13.762 18 1:45.141 0:00.185 1:56.939 3 50.796

17 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Triumph 37:51.104 18 2:22.483 0:37.342 1:53.210 2 52.469

18 33 Karssemakers, Kay NED KNMV Fantic 35:28.666 17 1 lap 1 lap 1:57.709 2 50.463

19 489 Walvoort, Jens NED KNMV KTM 35:28.796 17 1 lap 0:00.130 1:57.673 7 50.479

20 214 Osterhagen, Hakon NOR NMF Honda 35:30.760 17 1 lap 0:01.964 1:56.326 4 51.063

21 123 Tuani, Federico ITA FMI Yamaha 35:51.368 17 1 lap 0:20.608 1:58.325 6 50.201

22 427 Fredriksen, Hakon NOR NMF KTM 36:07.684 17 1 lap 0:16.316 1:58.328 3 50.199

23 18 Voxen Kleemann, William DEN DMU KTM 36:12.103 17 1 lap 0:04.419 1:59.129 2 49.862

24 408 Smulders, Scott NED KNMV Honda 36:23.310 17 1 lap 0:11.207 1:59.714 9 49.618

25 171 Bennati, Morgan ITA FMI Kawasaki 36:23.506 17 1 lap 0:00.196 2:00.054 4 49.478

26 414 Brix, Oscar DEN DMU KTM 35:38.615 16 2 laps 1 lap 2:03.299 1 48.176

27 67 Martinez, Yago ESP RFME TM 16:26.407 7 11 laps 9 laps 1:59.594 1 49.668

28 579 Bruce, Bobby GBR ACU Kawasaki 1:23.609 0 18 laps 7 laps 0:00.000 0

29 125 Weckman, Emil FIN FMM KTM 1:37.099 0 18 laps 0:13.490 0:00.000 0