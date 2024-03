MotoGP su TV8, a che ora la gara del GP del Portogallo 2024 in differita: programma 24 marzo in chiaro

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la seconda tappa stagionale domani, domenica 24 marzo: per il GP del Portogallo, all’Autódromo Internacional do Algarve, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP del Portogallo 2024, seconda prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e Now, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 20.15 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 17.10, e della Moto2, dalle ore 18.25. Di seguito il programma del GP del Portogallo 2024 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2024

Domenica 24 marzo

10.40-10.50 MotoGP, GP Portogallo: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

12.00 Moto3, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 17.10 TV8 HD, tv8.it

13.15 Moto2, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 18.25 TV8 HD, tv8.it

15.00 MotoGP, GP Portogallo: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 20.15 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP PORTOGALLO MOTOMONDIALE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e Now, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD IN CHIARO

Domenica 24 marzo

