MotoGP, si entra nel vivo del GP del Portogallo: Bagnaia sfida Martin tra qualifiche e Sprint Race

Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao, con i suoi sali-scendi iconici e le sue curve mozzafiato, ci attende un sabato tutto da vivere. In rapida successione, infatti, vivremo qualifiche e Sprint Race, per una giornata vibrante.

La giornata della classe regina inizierà alle ore 11.10 con la FP2 (lunghezza 30 minuti), prima di entrare nel vivo con le qualifiche. La Q1 prenderà il via alle ore 11.50, mentre la Q2 che deciderà la seconda pole position della stagione inizierà alle ore 12.15. La Sprint Race, invece, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 16.00 con una gara sulla distanza di 12 giri.

Cosa dovremo aspettarci dal sabato in terra lusitana? Come sempre le moto di riferimento saranno le Ducati e la battaglia sul filo dei millesimi per la pole position vedrà le moto di Borgo Panigale come grandi favorite. Ovvio sostenere che Jorge Martin possa essere il candidato alla partenza al palo vista la sua esplosività in questi frangenti, ma Francesco “Pecco” Bagnaia proverà a non essere da meno, in una MotoGP nella quale partire davanti ormai fa enorme differenza.

Alle loro spalle i candidati a mettersi in luce non mancheranno. La pattuglia Ducati vedrà come proprie frecce Marc e Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, senza dimenticare Enea Bastianini che vuole conferme dopo quanto visto a Lusail. Tra le altre moto, Aprilia e KTM saranno in agguato con Aleix Espargarò, Brad Binder e Pedro Acosta lanciatissimi. Yamaha e Honda, invece, saranno due enormi punti di domanda. Al momento non sembra che le due Case nipponiche possano inserirsi nella lotta. Fabio Quartararo e Luca Marini incrociano le dita…