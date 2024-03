MotoGP oggi, GP Qatar 2024: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 8 marzo, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP del Qatar, primo round del Motomondiale 2024. Sul circuito di Lusail, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Francesco Bagnaia vorrà partire con il piglio giusto in MotoGP. I test pre-season che si sono tenuti a Sepang (Malesia) e su questa stessa pista hanno confortato il piemontese sulla bontà della nuova Ducati ufficiale. La GP24 sembra adattarsi al meglio alle caratteristiche di guida di Pecco, notoriamente un grandissimo staccatore. Qualità che su questo tracciato, poi, sono particolarmente premianti.

Cercheranno di rendergli la vita difficile gli spagnoli Jorge Martin e Marc Marquez. Il centauro della Ducati Pramac, secondo l’anno scorso in campionato, ha grande voglia di rivincita e proverà a mettere sotto pressione Bagnaia fin da questa giornata. Grande curiosità su quanto saprà fare Marquez, nuovo arrivo del Team Ducati Gresini al fianco del fratello Alex.

Il venerdì del GP del Qatar, primo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente e su Sky Sport Uno (201) esclusivamente per le prime sessioni di prove libere delle tre classi (FP1), in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 a Lusail.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024 OGGI

Venerdì 8 marzo (Orari italiani)

Ore 12.00 Prove libere 1 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.50 Prove libere 1 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 13.45 Prove libere 1 MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15 Prove libere 2 Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.05 Prove libere 2 Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00 Pre-qualifiche MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208), mentre Sky Sport Uno (201) manderà in onda solo delle FP1 delle tre classi; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8

Venerdì 8 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.