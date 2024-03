Motocross, gli italiani in gara nel Mondiale MXGP 2024: per Mattia Guadagnini una partenza in salita

La lunghissima pausa invernale sta per concludersi ed è arrivato finalmente il momento di scendere nuovamente in pista per il primo round stagionale del Mondiale Motocross 2024. La nuova stagione comincia questo weekend in Argentina e terminerà il 29 novembre con la ventesima e ultima tappa del campionato per quanto riguarda le classi principali.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza del Mondiale MXGP con tre piloti a tempo pieno, ai quali si aggiungeranno altri centauri azzurri per una o più wild card in determinati appuntamenti europei nell’arco della stagione. Riflettori puntati in particolare su Mattia Guadagnini e Alberto Forato, che hanno già dimostrato un potenziale notevole salendo entrambi almeno una volta sul podio di manche.

Il veneto classe 2002, reduce dal passaggio in Husqvarna dopo aver lasciato il team Red Bull GasGas, si è però infortunato durante la fase di preparazione e salterà sicuramente il GP inaugurale in attesa di capire gli effettivi tempi di recupero dal piccolo intervento chirurgico per la frattura della scapola e le lesioni ai tessuti molli della parte inferiore del braccio.

Avvio di campionato in salita dunque per Guadagnini, che ha però tutto il tempo per guarire e salire progressivamente di colpi nei prossimi mesi per togliersi delle belle soddisfazioni. Condizioni fisiche non ideali anche per Forato, caduto violentemente poco più di una settimana fa a Hawkstone Park e costretto ad operarsi per eliminare un grosso ematoma alla gamba sinistra.

Il 23enne nativo di Feltre, protagonista di un ottimo 2023 in cui ha chiuso al settimo posto il Mondiale, ha accettato una nuova sfida accettando una nuova sfida e approdando al team Standing Construct Honda dopo aver guidato nell’ultimo biennio una KTM. Sulla carta il meno quotato del trio nostrano è dunque Ivo Monticelli, che andrà comunque a caccia di alcuni exploit con una Beta ufficiale.