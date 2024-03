Moto3: Daniel Holgado svetta nella P1, 3° posto per Matteo Bertelle

Si chiude nel segno di Daniel Holgado la P1 valida per il GP del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024. In una sessione contrassegnata da una lunga bandiera rossa scaturita da un guasto alla segnalazione elettronica del tracciato di Lusail il pilota della Red Bull GASGAS ha strappato il miglior tempo, segnando anche il record della pista.

Nello specifico lo spagnolo al suo tredicesimo giro ha segnato il crono di 2:03.606, precedendo la Leopard Racing di Adrian Fernandez, secondo a +0.063, e la Rivacold Snipers Team di Matteo Bertelle, terzo a +0.169.

Bene poi Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), quarto con il tempo di 2:03.778 trovato prima dell’interruzione (arrivata a 7 minuti dalla fine), così come Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) e Riccardo Rossi (CIP Green Power), rispettivamente quinto e sesto a +0182 e +0.229 dal leader.

In top 10 poi Stefano Nepa (Levelup-MTA), ottavo a +0.413, mentre Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) è tredicesimo a +0.933 e Luca Lunetta (SIC58 Squadra corse) è diciottesimo a +1.649. Lontano invece Collin Veijer (LIqui Moly Husqvarna), solo sedicesimo dopo una brutta caduta in curva 14. Sotto la bandiera a scacchi si è poi scatenato un acquazzone, fattore che potrebbe condizionare e non poco le restanti prove in programma oggi.

MOTO3: RISULTATI FP1 GP QATAR 2024