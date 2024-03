Moto3, chi è Nicola Carraro: la grande occasione nel Motomondiale dopo tanta gavetta

Un’occasione da sfruttare. Nicola Carraro, classe 2002, avrà la sua chance per competere a tempo pieno nel Mondiale 2024 di Moto3. Dopo aver recitato il ruolo del sostituto nel 2022 e nel 2023, raccogliendo 5 punti in 12 apparizioni con le squadre QJMotor Avintia Racing Team e Rivacold Snipers Team, prendendo il posto di Romano Fenati in quest’ultimo caso, sarà l’Angeluss MTA Team a dargli una possibilità.

Un centauro che ha fatto un po’ tutta la gavetta il padovano, iniziando con le minimoto e diventando campione nazionale nel 2012, a 10 anni. Quattro stagioni più tardi, ancora 13enne, è in griglia nella classe Moto3 del campionato italiano velocità (CIV), dopo aver già raccolto diversi podi in PreMoto3 nel 2015.

Un avvio convincente a livello nazionale, nel 2018, gli dà l’occasione di competere nel CEV, dove apparirà come sostituto di un altro pilota nel Team Leopard. Nel 2022 il primo assaggio della JuniorGP, che nella stagione successiva affronta con il team GASGAS Aspar, raccogliendo la vittoria nella prima gara all’Estoril.

E in questo 2024 vi sarà modo di correre al fianco di un altro pilota italiano, Stefano Nepa, con i due che si conoscono dai tempi delle minimoto. Sarà come un ritorno alle origini per Carraro che, in una categoria che fa dell’incertezza un tratto caratterizzante, spera di avere tra le mani il mezzo per fare la differenza.