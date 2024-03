Moto2: Masià segna il miglior tempo in P1, ma quasi tutti i piloti evitano il bagnato

La pioggia improvvisa spariglia le carte a Lusail, tracciato che ospita questo fine settimana il GP del Qatar, prima gara del Mondiale 2024 di Moto2. Il secondo turno di prove libere proprio per via delle condizioni meteorologiche è stato sfruttato infatti da pochissimi piloti, tra cui svetta il rookie Juame Masià.

Il Campione del Mondo in carica nella Moto 3 in sella alla Pertamina Mandalika Gas Up Team si è rivelato uno dei pochi coraggiosi a voler provare nelle ore serali la moto sul bagnato, realizzando complessivamente otto giri e segnando il crono di 2:14.891.

Al secondo posto si è invece piazzato il compagno di squadra Bo Bendsneyder con un ritardo di +1.007. Leggermente indietro i due centauri facente parte del Klint Forward Factory Team: Xavier Artigas ha rimediato un gap di +1.991, mentre Alex Escrig, decisamente più lento, ha registrato un +4.213 rispetto al leader. Domani, sabato 9 marzo, si svolgeranno le pre qualifiche alle 11:15. Mentre le qualifiche sono programmate per le 15:45.