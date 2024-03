Moto2, Manuel Gonzalez firma la pole a Portimao. Arbolino e Vietti fuori dalla top-10

Finite nell’album dei ricordi le qualifiche del GP del Qatar, secondo round del Mondiale 2024 di Moto2. Sul circuito di Portimao si è dovuto spingere non poco per trovare la quadra su uno dei tracciati più complicati dell’intero calendario. Una vera sfida per i piloti, sui saliscendi lusitani, dovendo fare i conti anche con il lavoro di messa a punto delle nuove gomme Pirelli.

Un super Manuel Gonzalez è andato a prendersi la pole-position. Il pilota spagnolo del Team Gresini ha fermato i cronometri sul tempo di 1:41.514 a precedere i connazionali Fermin Aldeguer (Beta Tools Speed Up) di 0.134 e Aron Canet (Fantic Racing) di 0.199. Si prospetta una gara decisamente combattuta. A completare il quadro della top-5 sono stati l’altro spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up) a 0.415 e l’americano Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team) a 0.517.

Non brillantissimi i piloti italiani. Tony Arbolino aveva iniziato il bene il turno, ma poi si è un po’ smarrito, non andando a migliorare il suo 1:42.188. Un distacco di 674 millesimi per il lombardo, che specialmente in percorrenza di curva perde non poco dai più veloci. Vedremo se il centauro del Team Marc VDS riuscirà a trovare le soluzioni alle proprie problematiche, dovendo partire dalla dodicesima casella. Quattordicesimo Celestino Vietti: il pilota del Red Bull Ktm Ajo ha iniziato le qualifiche con una brutta sbacchettata e da lì non si è più ripreso. Il gap di 0.727 la dice lunga.

A chiudere il cerchio, il 15° tempo di Dennis Foggia, lontano dal vertice con la Kalex dell’Italtrans Racing. Da segnalare che il pilota spagnolo Xavi Artigas non prederà parte al resto del week end per recuperare dopo l’operazione al braccio destro per sindrome compartimentale.