Moto2, doppietta Gresini con Gonzalez-Arenas nelle FP di Portimao, 6° Arbolino, 9° Vietti

Manuel Gonzalez ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo, secondo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido tracciato di Portimao la pioggia ha condizionato il turno. Dopo le precipitazioni di ieri e della notte, la pista è andata via via asciugandosi ma è risulta ancora umida in alcuni punti.

I piloti hanno iniziato a spingere solamente nelle battute conclusive, con i tempi che sono risultati spesso interlocutori. Ad ogni modo i cronometri hanno premiato (a circa 3 secondi dai tempi della scorsa annata) lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) che ha chiuso in 1:44.900 rifilando 588 millesimi al suo connazionale e compagno di scuderia Albert Arenas. Terzo un altro spagnolo, Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up), a 698.

Quarta posizione per il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 859 millesimi, quinta per il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 950, mentre è sesto il primo degli italiani, Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS), a 1.061.

Settima posizione per lo spagnolo Aron Canet (Kalex Fantic) a 1.435, ottava per il suo connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) a 1.789, quindi è nono il nostro Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 1.876. Decima posizione per l’ennesimo spagnolo Sergio Garcia (Boscoscuro MT) a 1.974, davanti al belga Barry Baltus (Kalex RW) 11° a 2.016.

Alle sue spalle l’olandese Zonta van den Goorbergh (Kalex RW) a 2.079, quindi 13° il giapponese Ai Ogura (Boscoscuro MT) a 2.080, mentre completa la momentanea top14 lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 2.282. Non va oltre la 20a posizione Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 3.342. La classe mediana tornerà in azione alle ore 15.05 italiane per una sessione che, si spera, sarà regolare dal punto di vista del meteo.