Milano-Sanremo 2024, tutti contro Pogacar e Van der Poel? Italia per vincere dopo sei anni

“Non c’è domenica senza campionato” si diceva in un detto di una volta. Si potrebbe dire anche “non c’è primavera senza Milano-Sanremo”. La Classicissima infatti alza il sipario su quella che è la nuova stagione, l’entusiasmo per il ciclismo torna a fiorire sulle strade italiane e i grandi protagonisti delle due ruote si mettono a confronto per quella che è la primo Monumento della stagione. Una corsa apparentemente semplice, ma che è sempre intricata e di difficile previsione nell’interpretazione.

I chilometri saranno un po’ meno (288) e i primi 45 chilometri saranno inediti con la partenza da Pavia e l’omaggio a un grande del giornalismo come Gianni Brera passando da San Zenone al Po. Tantissimi saranno i grandi corridori presenti con due nomi che spiccano su tutti: Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Pogacar quest’anno si è presentato vincendo la Strade Bianche con un’impresa incredibile, partendo addirittura a 81 chilometri dal traguardo e seminando tutta la concorrenza: negli ultimi due anni non è riuscito a fare la differenza sul Poggio nonostante i tanti attacchi, chiudendo quarto nel 2023 e quinto nel 2022. Quest’anno vuole vincere anche questa Monumento, dopo aver vinto Lombardia e Fiandre nella passata stagione.

Ci sono più punti interrogativi riguardo invece al campione uscente, Mathieu van der Poel. L’olandese si presenta alla stagione su strada proprio alla Sanremo, senza nessuna corsa preparatoria, vista la lunga stagione del ciclocross conclusa con il successo nei Mondiali di Tabor a inizio febbraio. Lo scorso anno ebbe la meglio con una fiammata alla fine del Poggio e consolidando il suo vantaggio nella discesa verso la via Aurelia, quest’anno sarà controllato meglio e avrà le energie per provare un’azione simile?

Inoltre ci saranno diversi italiani pronti a provare a riportare la Sanremo in Italia dopo sei anni: l’ultimo a vincerla è stato Vincenzo Nibali nel 2018 con un numero eccezionale. Lo scorso anno non ci andò lontano Filippo Ganna, che aveva la gamba giusta e arrivò secondo nel gruppo alle spalle di van der Poel. Ci sarà Alberto Bettiol, in grande spolvero e fiducia vista la vittoria alla Milano-Torino di due giorni fa, ma anche Jonathan Milan, che in caso di arrivo in volata di gruppo o sprint ristretto, può diventare il favorito.