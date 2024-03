Milano-Sanremo 2024: squadrone per la Lidl-Trek, capitani Mads Pedersen e Jonathan Milan

Nulla da invidiare ai vari squadroni, anzi, probabilmente saranno proprio loro la compagine da battere. La Lidl-Trek si presenta alla Milano-Sanremo di sabato con una formazione devastante: obiettivo ovviamente quello di conquistare la vittoria.

Due capitani, per due schemi di corsa diversi: Mads Pedersen non è uno sprinter puro, ma sul Poggio può scollinare tranquillamente davanti, magari provando anche a tenere il passo di Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar. Il danese partirà in prima fila tra i pronostici dei bookmakers.

Diverso il discorso per Jonathan Milan, con uno stato di forma devastante dopo la Tirreno-Adriatico: è migliorato in salita, ma non ha ancora i watt a disposizione probabilmente per reggere il passo del campione del mondo in carica. Per lui l’obiettivo è quello di una corsa più controllata per poi poter scatenare la progressione in una volata dove avrebbe tutte le carte in regola per trionfare.

Con loro anche il vincitore del 2021, Jasper Stuyven, il lettone Toms Skujins e tre gregari di qualità come Ryan Gibbons, Alex Kirsch e Tim Declerq.

Foto: Lapresse