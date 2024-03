Maratona di Roma 2024: orari, percorso, chi parteciperà, dove vederla in tv e streaming

Giornata di vigilia in vista della Maratona di Roma 2024, in programma domenica 17 marzo con partenza alle ore 8.30 di fronte al Colosseo e arrivo sempre ai Fori Imperiali. Il percorso è stato rinnovato rispetto all’anno scorso e in quest’edizione sarà più filante e veloce, grazie all’eliminazione del falsopiano vicino alla Moschea che si trovava poco prima del 30° chilometro.

Attesi oltre 19 mila partecipanti per una delle 42,195 km più prestigiose d’Italia, tra cui diversi top runner internazionali. Al maschile il favorito principale è sulla carta l’etiope Fentahun Hunegnaw, ma sognano in grande anche keniani Cosmas Birech (vincitore nel 2018), Brian Kipsang, David Kiprono Metto e Asbel Rutto e gli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. In campo femminile si prefigura invece un duello tra l’etiope Zinash Mekonen Lema e la keniana Lydia Naliaka Simiyu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Roma 2024. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (dalle ore 9.50 in poi), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV.

CALENDARIO MARATONA DI ROMA 2024

Domenica 17 marzo

Ore 8.30 Maratona di Roma – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARATONA ROMA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, dalle ore 9.50.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, dalle ore 9.50.