Maratona Roma 2024, nuovo percorso più veloce e diversi top runner internazionali al via

Domenica 17 marzo (dalle ore 10.00) si svolgerà la Maratona di Roma 2024, una delle 42,195 km più prestigiose del calendario sul italiano. Per la 29ma edizione dell’evento capitolino sono attesi oltre 19.000 partecipanti lungo le strade romane, provenienti da ben 110 Paesi e più di 10.000 stranieri annunciati. La partenza della gara sarà di fronte al Colosseo, che verrà affiancato anche durante l’ultimo chilometro.

La corsa toccherà numerosi siti storici e culturali di Roma come la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, piazza San Pietro, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona ed il Circo Massimo. Il nuovo percorso sarà sicuramente più veloce e filante rispetto al passato, in seguito all’eliminazione della salita della Moschea che si trovava intorno al 30° chilometro.

Il comitato organizzatore ha confermato la partecipazione di diversi top runner internazionali, che renderanno ancor più interessante la Maratona romana sul piano prestazionale. In campo maschile l’uomo da battere sarà presumibilmente l’etiope Fentahun Hunegnaw, che vanta un personale di 2:06:04 con cui aveva ottenuto il quinto posto ad Amsterdam nel 2019.

Ricordiamo che il record della manifestazione capitolina è il 2:06:48 firmato dall’etiope Bekele Tefera Fikre nel 2022. Candidati alla vittoria tra gli uomini anche i keniani Cosmas Birech (vincitore nel 2018), Brian Kipsang, David Kiprono Metto e Asbel Rutto e gli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa. Al femminile invece sembra profilarsi un testa a testa tra l’etiope Zinash Mekonen Lema e la keniana Lydia Naliaka Simiyu. I big italiani al via saranno Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli.