A che ora la Maratona di Roma 2024 oggi: dove vederla in tv, programma, percorso, streaming

Oggi domenica 17 marzo (a partire dalle ore 08.30) va in scena la Maratona di Roma 2024, una delle 42,195 km più importanti e prestigiose in Italia. Sono attesi più di 19.000 partecipanti lungo le strade della Capitale, provenienti da ben 110 Nazioni e più di 10.000 stranieri annunciati. Partenza di fronte al Colosseo, che verrà affiancato anche durante l’ultimo chilometro.

Lungo il percorso sono previsti molteplici siti storici e culturali: la Piramide Cestia, Castel Sant’Angelo, piazza San Pietro, il Foro Italico, piazza del Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, piazza Navona, il Circo Massimo. Si preannuncia un tracciato velocissimo, anche perché è stata eliminata la salita della Moschea.

Sul fronte maschile i grandi favoriti sono il keniano Cosmas Birech (vincitore nel 2018) e gli etiopi Dechasa Alemu Moreda e Derara Hurisa, senza però dimenticarsi degli altri keniani Brian Kipsang, David Kiprono Metto e Asbel Rutto. Tra le donne, invece, sembra profilarsi un duello tra l’etiope Zinash Mekonen Lema e la keniana Lydia Naliaka Simiyu. I migliori italiani al via sono Giorgio Calcaterra e Carmine Buccilli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Maratona di Roma 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 09.50; in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 09.50.

CALENDARIO MARATONA DI ROMA OGGI

Domenica 17 marzo

Ore 08.30 Maratona di Roma 2024 – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle ore 09.50

PROGRAMMA MARATONA ROMA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 09.50, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 09.50, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.