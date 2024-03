Magnesi-Rikiishi oggi in tv, Mondiale Silver WBC pesi piuma: programma, dove vederlo, streaming

Stavolta l’obiettivo è chiaro e visibile: davanti a Michael Magnesi c’è una sola sfida prima di poter tentare davvero l’assalto al titolo mondiale dei pesi superpiuma. Prima, però, c’è una complessa sfida da affrontare, quella al giapponese Masanori Rikiishi per il Mondiale WBC Silver.

Si tratta del primo combattimento fuori dal suo Paese per il nipponico: buon livello tecnico, abbastanza potente, mancino e con un bel diretto sinistro, vanta un record di 14-1-0 con nove KO all’attivo (23-1-0 con 13 KO quello di Magnesi). Più d’uno indica Rikiishi come favorito, ma a Colleferro si combatte in casa del Lupo Solitario, che con questi ambienti ama avere a che fare. L’obiettivo si chiama O’Shaquie Foster, anche se bisognerebbe aprire un ulteriore capitolo su ciò che accade nei piani alti dei superpiuma. In termini di classifica mondiale, Rikiishi è numero 5, Magnesi numero 6.

Il combattimento tra Michael Magnesi e Masanori Rikiishi si terrà oggi. La riunione godrà della diretta tv su RaiSport a partire dalle ore 22:00. Sarà possibile seguirla anche in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MAGNESI-RIKIISHI, MONDIALE WBC SILVER SUPERPIUMA OGGI

Venerdì 22 marzo

Non prima delle ore 22:00 Michael Magnesi-Masanori Rikiishi (JPN) (Mondiale WBC Silver superpiuma, 12 riprese) – Diretta tv su RaiSport

SOTTOCLOU

Jessica Bellusci-Alessia Vitanza (titolo italiano piuma vacante, 10 riprese)

Mirko Carbotti-Tamaz Izoria (massimi, 6 riprese)

Charlemagne Metonyekpon-Ivan Petrov (superleggeri, 8 riprese)

Manuel Rizzieri-Bacho Jintcharadze (mosca, 8 riprese)

Alfonso Damiani-Stefano Capone (massimi leggeri, 6 riprese)

Valerio Mazzulla-Ghenadie Gitlan (welter, 6 riprese)

Reyner Palmero-Eugenio Di Bella (leggeri, 6 riprese)

Fabrizio Carbotti-Rati Migriauli (medi, 6 riprese)

