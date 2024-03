Boxe, perché Magnesi-Rikiishi può valere la grande occasione della cintura mondiale WBC

Michael Magnesi si trova davanti alla più grande occasione della propria carriera sportiva. Il pugile laziale è infatti a una sola vittoria dalla possibilità di combattere per il titolo iridato di una delle quattro sigle più importanti in circolazione. Se il 29enne dovesse battere il giapponese Masanori Rikiishi, nell’incontro in programma venerdì 22 marzo al Palazzetto Romboli di Colleferro (in provincia di Roma), allora sarebbe sicuro di tornare sul ring nei mesi successivi per affrontare l’attuale detentore della corona.

Dopo essere già stato Campione del Mondo dei pesi superpiuma per la IBO (la quinta sigla planetaria, quella meno prestigiosa), Michael Magnesi culla il sogno di poter battagliare per il Mondiale WBC, ovvero uno dei più importanti (insieme a IBF, WBO, WBA). Il nostro portacolori, che attualmente detiene il WBC Silver di categoria, dovrà riuscire ad avere la meglio su Rikiishi di fronte al proprio pubblico per meritarsi il confronto con lo statunitense O’Shaquie Foster.

Tutto è scritto nero su bianco: Magnesi-Rikiishi è ufficialmente un’eliminatoria, da contratto chi vince andrà a sfidare l’attuale Campione del Mondo WBC dei pesi superpiuma. Data e luogo del confronto sono ancora da definire. La corona della categoria fino a 59 kg è divisa: Foster è padrone della WBC, Lamont Roach Jr. è sul trono della WBA, Joe Cordina detta legge per la IBF, Emanuel Navarrete detiene lo scettro WBO. Tutte le cinture sono state assegnate nel 2023, resta da capire se si procederà poi a parziali riunificazioni o se si andrà avanti ad avere quattro Campioni del Mondo.