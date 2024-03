L’umanità di Jannik Sinner: allenamento in sedia a rotelle con una leggenda paralimpica

Nella sua giornata di riposo, all’indomani della vittoria in rimonta sull’olandese Tallon Griekspoor e alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’australiano Christopher O’Connell, Jannik Sinner ha incontrato la leggenda paralimpica Alfie Hewett, impegnato a sua volta nel primo storico torneo di wheelchair tennis all’Hard Rock Stadium in occasione del Miami Open 2024.

L’altoatesino ha svolto una breve sessione di allenamento in sedia a rotelle, ascoltando i consigli e prendendo spunto dal britannico classe 1997, diventato numero 1 al mondo nel wheelchair in singolare a vent’anni nel 2017 e capace di vincere ben 8 titoli Slam in singolare e 19 in doppio (almeno quattro in ciascuna località), per un totale di 27 affermazioni nei Major oltre a tre argenti paralimpici tra Rio 2016 e Tokyo 2021.

Un training speciale dunque per un grande campione come Sinner, protagonista e tra i favoriti per la vittoria del Masters 1000 di Miami, che dimostra ancora una volta tutta la sua umanità e umiltà nei piccoli gesti. Di seguito il VIDEO di un estratto dell’incontro di ieri in allenamento tra Jannik Sinner e la leggenda del tennis in carrozzina Alfie Hewett: