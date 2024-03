LIVE Zalgiris-Olimpia Milano, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: è quasi uno spareggio per i play-in

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, match valevole per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2023-2024. La squadra di Messina si gioca il futuro in Lituania.

Dopo le due straordinarie imprese contro Monaco e Fenerbahce, l’Olimpia Milano è tornata a credere in una clamorosa qualificazione al Play-In di Eurolega, che solo una settimana fa sembrava praticamente impossibile. A tre giornate dal termine tutto ancora da decidere, ma Milano ha solo un unico obiettivo: vincerle tutte e poi sperare in risultati altrui favorevoli.

Infatti Milano non ha nemmeno il proprio destino tra le sue mani, visto che dipende anche dai risultati delle dirette rivali (su tutte sarà fondamentale la sfida di questa sera tra Partizan ed Olympiacos). Chiaramente l’Olimpia per provare a sperare deve comunque fare il suo dovere ed espugnare un campo complicatissimo come quello di Kaunas.

Lo Zalgiris, infatti, da quando è arrivato Andrea Trinchieri sulla panchina ha completamente cambiato registro e ha ancora una piccola speranza di provare ad agguantare il decimo posto. Battere questo Zalgiris è decisamente complicato e lo sa bene anche la Virtus Bologna, caduta malamente la scorsa settimana.

La palla a due di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, match valevole per la trentaduesima giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!