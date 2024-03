Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: programma, canale, streaming

Tre giornate alla fine, tre partite per decidere che Eurolega sarà. L’Olimpia Milano è a caccia del play-in, ma deve riuscire a ottenere il meglio dagli ultimi 120 minuti (se saranno solo 120) di Europa. Gli uomini di Ettore Messina, intanto, vanno a Kaunas contro lo Zalgiris.

In sostanza, Andrea Trinchieri deciderà il destino dell’Olimpia in quello che è un vero e proprio scontro diretto, con i lituani a una sola vittoria di distanza dai milanesi. Sarà ancora una volta tutto esaurito alla Zalgirio Arena, un autentico tempio del basket dove entrano 15.000 persone abbondanti. Lo Zalgiris ha vinto in casa sei delle sette partite giocate in Eurolega nel 2024, Milano arriva da due successi pesantissimi in fila. I precedenti dicono 13-11 per i lituani, e datano finanche ai tempi del leggendario Arvydas Sabonis.

Il match tra Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano vedrà alzarsi la palla a due alle ore 19:00. La diretta tv verrà assicurata dalle telecamere di Sky Sport Arena (canale 204), mentre quella streaming sarà affidata a Sky Go, Now e DAZN.

