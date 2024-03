Pallanuoto femminile, calendario Olimpiadi Parigi 2024: le partite della fase preliminare del Setterosa

Dal 27 luglio al 4 agosto la fase preliminare del torneo olimpico di Parigi 2024 di pallanuoto femminile terrà banco. La comunicazione è arrivata in queste ore, per quello che sarà la sublimazione di un quadriennio. Il Setterosa vorrà trasformare le sofferenze del proprio percorso in soddisfazioni. Non è stato un periodo facile per la formazione allenata da Carlo Silipo.

Nei Mondiali di Doha le azzurre non si sono distinte particolarmente, ma quantomeno hanno trovato le energie per prevalere nel vero e proprio spareggio per la conquista del pass olimpico contro il Canada. Grazie a un’affermazione autorevole per 18-12, la compagine tricolore ha scacciato i fantasmi e ha raggiunto il traguardo a Cinque Cerchi che più volte, per un motivo o per l’altro, era sfuggito.

Chiaramente la chiusura al settimo posto nel torneo mondiale dovrà far riflettere Silipo e le sue ragazze in vista dell’impegno olimpico, ma c’è tempo per lavorare e accrescere le proprie certezze. Il sorteggio di più di un mese fa ha stabilito in quale raggruppamento la selezione nostrana è stata inserita.

Per l’evento in questione, 10 le squadre al via e due raggruppamenti da cinque. A centrare la qualificazione per i quarti di finale saranno le prime quattro classificate. Le nostre portacolori sono nello stesso girone di Grecia, Stati Uniti, Spagna e Francia. Di sicuro, non sarà un percorso semplice per le qualità delle compagini rivali.

GRUPPI TORNEO OLIMPICO PARIGI 2024 PALLANUOTO FEMMINILE

GRUPPO A. Ungheria, Cina, Canada, Olanda, Australia

GRUPPO B. Grecia, Italia, Usa, Spagna, Francia.

Di seguito il calendario degli incontri della fase preliminare:

CALENDARIO PALLANUOTO FEMMINILE FASE PRELIMINARE PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

14.00 Paesi Bassi vs Ungheria

15.35 Grecia vs USA

18.30 Spagna vs Francia

20.05 Australia vs Cina

Lunedì 29 luglio

14.00 Francia vs Italia

15.35 USA vs Spagna

18.30 Cina vs Paesi Bassi

20.05 Ungheria vs Canada

Mercoledì 31 luglio

14.00 Paesi Bassi vs Australia

15.35 Canada vs Cina

18.30 Italia vs USA

20.05 Spagna vs Grecia

Venerdì 2 agosto

14.00 Australia vs Canada

15.35 Grecia vs Italia

18.30 USA vs Francia

20.05 Cina vs Ungheria

Domenica 4 agosto

14.00 Ungheria vs Australia

15.35 Italia vs Spagna

18.30 Canada vs Paesi Bassi

20.05 Francia vs Grecia