Basket, Olimpia Milano deludente a Kaunas. Addio all’Eurolega

Si sta disputando questa settimana il trentaduesimo turno dell’Eurolega di basket e questa sera alla Zalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, sono scesi in campo i padroni di casa, guidati da Andrea Trinchieri, e l’EA7 Emporio Armani Milano. Un vero e proprio spareggio per la corsa ai play-in, con entrambe le formazioni che non potevano permettersi di perdere per non veder sparire le speranze di una postseason. Ecco come è andata.

Avvio molto equilibrato, con il Kaunas che segna per primo, poi Mirotic e Shields portano avanti Milano. Ma i biancorossi soffrono in difesa, dove lo stesso Shields, ma soprattutto Napier, si perdono il proprio uomo, obbligano i compagni a coprire i buchi e, così, ecco che lo Zalgiris può allungare prima di metà primo quarto sul 10-5. Reagisce Milano con Tonut e Mirotic per il -1, poi ancora Mirotic tocca quota 8 punti personali e sorpasso Olimpia. Allunga fino al +5 la squadra di Messina, sbaglia malamente una schiacciata Voigtmann e si va al primo stop sul 14-17 per Milano in un match con molti errori e con il Kaunas che ha 0/5 da oltre l’arco, mentre l’Olimpia ha provato (e sbagliato) solo una tripla.

Si continua a segnare poco e a sbagliare molto da oltre l’arco alla Zalgirio Arena e un parziale di 3-0 in due minuti impatta il match. Olimpia che si sblocca con canestro e fallo subito da un buon Poythress, ma i padroni di casa si sbloccano da oltre l’arco. Cerca di diventare protagonista Napier, con un paio di falli subiti e poi un bel canestro, mentre si lotta punto a punto in Lituania. E dopo 16 minuti trova la prima tripla Milano e lo fa con Devon Hall che firma il +4 per l’Olimpia. E poi due triple di un ottimo Tonut frenano il tentativo di recupero dei padroni di casa e +5 di Milano. Risponde, però, Evans e si va al riposo con l’EA7 avanti 35-37.

Soffre troppo Milano sotto canestro in difesa, con il Kaunas che domina i rimbalzi offensivi e anche se le percentuali dei lituani sono basse, ad avere extra possessi alla fine i punti arrivano e si resta in completo equilibrio. Inguardabile in difesa Napier, non trova canestri Shields e soffre Milano che va sul -5. Si sblocca Napier da oltre l’arco, anche se la difesa milanese continua a regalare troppo. EA7 in totale blackout offensivo e Zalgiris che scappa via per la prima volta nel match, con il solo Mirotic che cerca di tenere in partita gli ospiti. Milano che torna sul -4, ma ancora una volta tiro pessimo di Lo (fuori partita con Shields e Napier oggi) e alla fine si va all’ultimo stop sul 59-54 per il Kaunas.

Avvio dell’ultimo quarto sempre difficile per Milano, che sbaglia in attacco, mentre in difesa concede troppo e Kaunas che va in doppia cifra di vantaggio. Servono, finalmente, due triple di Shields per provare a non avere il tracollo. Ma continua a guidare lo Zalgiris, con i ragazzi di Messina che sbagliano troppo in difesa, soprattutto con un inguardabile Napier, mentre in attacco ci si aggrappa ancora a Mirotic. Tocca il -4 Milano, ma l’ennesimo errore di Napier in difesa permette allo Zalgiris di scappare via e ormai il tempo non c’è per ribaltare il destino. Vince il Kaunas 87-73, con 20 punti di Evans e i 17 di Sumner, mentre a Milano non bastano i 19 di Mirotic, con l’Olimpia che paga le pessime percentuali di Shields e la difesa inguardabile di Napier.