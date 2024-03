LIVE Tirreno-Adriatico 2024, cronometro Lido di Camaiore in DIRETTA: test per Filippo Ganna, c’è Vingegaard!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, breve corsa a tappe che si svolge in Italia nel mese di marzo e che anticipa la Milano-Sanremo. Come da tradizione, la Corsa dei due mari si apre con la classica cronometro di Lido di Camaiore, località del lucchese che dal 2015 ospita la frazione d’apertura Tirreno-Adriatico.

Percorso della cronometro che non prevede difficoltà particolari. Il tracciato si svilupperà sul lungomare della località balneare della costa toscana, per una distanza totale di 10 km. Sostanzialmente il disegno della prova contro il tempo odierna si snoderà su due rettilinei opposti, collegati da un tornante presente a metà gara nei pressi di Viareggio, dopo il quale la strada punterà verso Lido di Camaiore dove sarà posta la linea del traguardo.

Fra i partecipanti alla 59ma edizione della Tirreno-Adriatico, spicca su tutti Jonas Vingegaard: il vincitore dell’ultimo Tour de France si presenta al via della corsa italiana per scaldare i motori in vista degli appuntamenti clou della stagione. Interessanti anche i nomi di Juan Ayuso (UAE Emirates), Jai Hindley (BORA-Hansgrohe) e Ben Healy (EF Education-Easy Post). Filippo Ganna, invece, sarà il favorito per la tappa odierna. Il cronoman azzurro se la dovrà vedere principalmente con Mikkel Bjerg (UAE Emirates) e Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step).

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della cronometro Lido di Camaiore-Lido di Camaiore, prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, il cui via è programmato alle 12.35. Non perdetevi neanche un minuto della prima tappa della Tirreno-Adriatico 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!