Giro d’Italia 2024, cambia la tappa di Livigno: fuori Aprica e Forcola, dentro il Mortirolo (dal versante “soft”)

Tramite un comunicato di RCS, è stata ufficializzata una variazione di percorso per la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024. “Mantenere in sicurezza i Passi Alpini, come la Forcola di Livigno, comporterebbe un onere spropositato. Per questo motivo il Dipartimento Infrastrutture, Energia e Mobilità dei Grigioni (Svizzera) non ha accolto la proposta di passaggio della corsa”, si legge nella nota del comitato organizzatore.

La Manerba del Garda-Livigno verrà dunque modificata come segue: dopo aver risalito la Val Camonica, superata Edolo, anziché salire verso l’Aprica la corsa svolta verso il Mortirolo che si scala dal versante “soft”, quello di Monno (pendenze massime negli ultimi km a San Giacomo sul 16%).

La discesa sarà dunque su Grosio, con la risalita della Valtellina fino a Bormio sulla vecchia strada che passa da Cepina. Successivamente il percorso prevede la scalata delle Motte fino a Isolaccia seguita dall’ascesa al passo di Foscagno (14.6 km al 6.5%). Dopo la breve discesa dal Ponte del Rez si sale al passo di Eira, dove si ritrova il percorso originale che risale la strada asfaltata lungo la pista del Mottolino.