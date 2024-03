Tirreno-Adriatico 2024, Ganna battuto per 1” da Ayuso. Convincono Milan e Tiberi

L’uomo che non ti aspetti: Filippo Ganna era il super favorito ed era carico per conquistare per la terza volta consecutiva la cronometro individuale di Lido di Camaiore, ad aprire la Tirreno-Adriatico, invece il fenomeno tricolore è stato beffato da Juan Ayuso. Uno scalatore ma non solo: un fuoriclasse lo spagnolo della UAE Emirates, che oggi è riuscito a cogliere una vittoria spettacolare nella prova contro il tempo che gli vale anche la leadership nella classifica generale.

Devastante il classe 2002 spagnolo: 11’24” il suo crono per percorrere i 10 km con partenza ed arrivo a Lido di Camaiore alla media strepitosa di 52.632 km/h. Tra gli ultimi a partire, Ganna, ha provato in tutti i modi con la sua maglia tricolore a beffare il catalano: 2” di ritardo all’intermedio, solamente uno all’arrivo, tanto basta per uscire sconfitto. Confortante però la performance del piemontese in vista dei prossimi appuntamenti (soprattutto la Milano-Sanremo).

Terza posizione per un eccellente Jonathan Milan (Lidl-Trek), convincente anche nella prova contro il tempo, staccato di 12”. Dietro di lui il britannico Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) a 13” di ritardo, completa la top-5 Josef Černý (Soudal-QuickStep), mentre settimo è Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), autore di una gara molto positiva a 17”.

In chiave classifica generale subito molto bene Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) che paga 22” dal vincitore odierno, attaccato Jai Hindley (BORA – hansgrohe), a 24”.