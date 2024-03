Startlist cronometro Tirreno-Adriatico 2024 oggi: orari, programma, tv, pettorali di partenza

Entra sempre più nel vivo la stagione del ciclismo: sabato è andata in scena la Strade Bianche con il successo eccezionale di Tadej Pogacar e, dopo il Laigueglia, sono iniziate così le corse nel Bel Paese. Corse che continueranno da oggi con la partenza della Tirreno-Adriatico.

La “Corsa dei due mari” giunge quest’anno alla 59a edizione e parte con la classica cronometro di Lido di Camaiore, con una prova contro il tempo da 10 km completamente pianeggiante che sarà tutta sul lungomare, passerà da Viareggio per poi tornare nella località di partenza per il traguardo finale.

Il favorito principale per la vittoria sarà il nostro Filippo Ganna che proverà a indossare la prima maglia azzurra di questa edizione, ma l’avversario principale è Jonas Vingegaard, che vuole subito rispondere all’assolo di Tadej Pogacar sulle strade del Chianti. Il danese proverà subito a graffiare per chiarire la situazione.

Di seguito la guida tv, con i pettorali di partenza, la startlist completa con tutti gli orari e i corridori al vita della prima tappa della Tirreno-Adriatico.

CALENDARIO CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2024

Lunedì 4 marzo

Ore 12.35 Partenza primo corridore

Ore 15.45 (circa) Arrivo ultimo corridore

STARTLIST CRONOMETRO TIRRENO-ADRIATICO 2024

1. TOLIO Alex 12:35:00

2. VAN UDEN Casper 12:36:00

3. VINGEGAARD HANSEN Jonas 12:37:00

4. CARUSO Damiano 12:38:00

5. LIENHARD Fabian 12:39:00

6. VAUQUELIN Kévin 12:40:00

7. DE GENDT Aime 12:41:00

8. WÆRENSKJOLD Søren 12:42:00

9. GOGL Michael 12:43:00

10. SKUJINS Toms 12:44:00

11. TEUNISSEN Mike 12:45:00

12. BJERG Mikkel Norsgaard 12:46:00

13. KAMP Alexander 12:47:00

14. CAVENDISH Mark 12:48:00

15. CONCA Filippo 12:49:00

16. LONARDI Giovanni 12:50:00

17. FORMOLO Davide 12:51:00

18. MASNADA Fausto 12:52:00

19. HEALY Ben 12:53:00

20. ROWE Luke 12:54:00

21. BENEDETTI Cesare 12:55:00

22. TOUZE Damien 12:56:00

23. VAN ASBROECK Tom 12:57:00

24. WALSCHEID Maximilian 12:58:00

25. SBARAGLI Kristian 12:59:00

26. MAGLI Filippo 13:00:00

27. WELTEN Bram 13:01:00

28. UIJTDEBROEKS Cian 13:02:00

29. BAUHAUS Phil 13:03:00

30. LE GAC Olivier 13:04:00

31. RODRIGUEZ MARTIN Cristian 13:05:00

32. MARTIN GUYONNET Guillaume 13:06:00

33. KRISTOFF Alexander 13:07:00

34. RIESEBEEK Oscar 13:08:00

35. GHEBREIGZABHIER Ama 13:09:00

36. SMITH Dion Allan 13:10:00

37. DEL TORO ROMERO Isaac 13:11:00

38. KRIEGER Alexander 13:12:00

39. FORTUNATO Lorenzo 13:13:00

40. PARISINI Nicolo’ 13:14:00

41. MAESTRI Mirco 13:15:00

42. CIMOLAI Davide 13:16:00

43. ASGREEN Kasper 13:17:00

44. CARAPAZ Richard 13:18:00

45. KWIATKOWSKI Michal 13:19:00

46. GAMPER Patrick 13:20:00

47. O’CONNOR Ben 13:21:00

48. CLARKE Simon 13:22:00

49. ZANA Filippo 13:23:00

50. BONIFAZIO Niccolò 13:24:00

51. ZOCCARATO Samuele 13:25:00

52. DEGENKOLB John 13:26:00

53. TULETT Ben 13:27:00

54. PASQUALON Andrea 13:28:00

55. GERMANI Lorenzo 13:29:00

56. VENTURINI Clement 13:30:00

57. ZINGLE Axel 13:31:00

58. HOELGAARD Markus 13:32:00

59. VAN DEN BOSSCHE Fabio 13:33:00

60. THEUNS Edward 13:34:00

61. REX Laurenz 13:35:00

62. AYUSO PESQUERA Juan 13:36:00

63. FROIDEVAUX Robin 13:37:00

64. BOL Cees 13:38:00

65. STEIMLE Jannik 13:39:00

66. BAIS Davide 13:40:00

67. SOSA CUERVO Ivan Ramiro 13:41:00

68. ČERNÝ Josef 13:42:00

69. BETTIOL Alberto 13:43:00

70. SWIFT Connor 13:44:00

71. ALEOTTI Giovanni 13:45:00

72. PETERS Nans 13:46:00

73. SCHMIDT Mads Würtz 13:47:00

74. CRADDOCK G Lawson 13:48:00

75. STÖCKLI Jan 13:49:00

76. TONELLI Alessandro 13:50:00

77. HAMILTON Christopher 13:51:00

78. VALTER Attila 13:52:00

79. POELS Wouter 13:53:00

80. BARTHE Cyril 13:54:00

81. CAPIOT Amaury 13:55:00

82. FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 13:56:00

83. NIELSEN Magnus Cort 13:57:00

84. RICKAERT Jonas 13:58:00

85. CONSONNI Simone 13:59:00

86. PAGE Hugo 14:00:00

87. MAJKA Rafal 14:01:00

88. MAYRHOFER Marius 14:02:00

89. MORKOV Micheal 14:03:00

90. DONOVAN Mark 14:04:00

91. RESTREPO VALENCIA Jhonatan 14:05:00

92. GARCIA CORTINA Ivan 14:06:00

93. ALAPHILIPPE Julian 14:07:00

94. POWLESS Neilson 14:08:00

95. PIDCOCK Thomas 14:09:00

96. MACIEJUK Filip 14:10:00

97. WARBASSE Lawrence 14:11:00

98. STRONG Corbin John 14:12:00

99. DE MARCHI Alessandro 14:13:00

100. TSARENKO Kyrylo 14:14:00

101. FIORELLI Filippo 14:15:00

102. POOLE David Max 14:16:00

103. GESINK Robert 14:17:00

104. ARASHIRO Yukiya 14:18:00

105. DAVY Clément 14:19:00

106. DELAPLACE Anthony 14:20:00

107. ANIOLKOWSKI Stanisla 14:21:00

108. EIKING Odd Christian 14:22:00

109. VERMEERSCH Gianni 14:23:00

110. MILAN Jonathan 14:24:00

111. GIRMAY Biniam 14:25:00

112. COVI Alessandro 14:26:00

113. KELEMEN Petr 14:27:00

114. FEDOROV Yevgeniy 14:28:00

115. DE LA CRUZ MELGAREJO David 14:29:00

116. BAIS Mattia 14:30:00

117. OLIVEIRA Nelson 14:31:00

118. MERLIER Tim 14:32:00

119. SHAW James 14:33:00

120. ARENSMAN Thymen 14:34:00

121. MARTINEZ POVEDA Daniel 14:35:00

122. TRONCHON Bastien 14:36:00

123. FROOME Chris 14:37:00

124. EWAN Caleb 14:38:00

125. PADUN Mark 14:39:00

126. ZANONCELLO Enrico 14:40:00

127. VERMAERKE Kevin 14:41:00

128. KRUIJSWIJK Steven 14:42:00

129. ARNDT Nikias 14:43:00

130. MADOUAS Valentin 14:44:00

131. GUGLIELMI Simon 14:45:00

132. GESCHKE Simon 14:46:00

133. ABRAHAMSEN Jonas 14:47:00

134. CONCI Nicola 14:48:00

135. BAGIOLI Andrea 14:49:00

136. ROTA Lorenzo 14:50:00

137. VINK Michael 14:51:00

138. STORK Florian 14:52:00

139. VELASCO Simone 14:53:00

140. HOWSON Damien Craig 14:54:00

141. PIGANZOLI Davide 14:55:00

142. MILESI Lorenzo 14:56:00

143. VAN LERBERGHE Bert 14:57:00

144. HONORÉ Frølich Mikkel 14:58:00

145. SHEFFIELD Magnus 14:59:00

146. KÄMNA Lennard 15:00:00

147. PRODHOMME Nicolas 15:01:00

148. NEILANDS Krists 15:02:00

149. STEWART Campbell 15:03:00

150. QUARTUCCI Lorenzo 15:04:00

151. POZZOVIVO Domenico 15:05:00

152. BARDET Romain 15:06:00

153. VAN BAARLE Dylan 15:07:00

154. TIBERI Antonio 15:08:00

155. GREGOIRE Romain 15:09:00

156. ALBANESE Vincenzo 15:10:00

157. OLDANI Stefano 15:11:00

158. LEKNESSUND Andreas 15:12:00

159. PHILIPSEN Jasper 15:13:00

160. GEOGHEGAN HART Tao 15:14:00

161. HERREGODTS Rune 15:15:00

162. HIRSCHI Marc 15:16:00

163. BRENNER Marco 15:17:00

164. GAROFOLI Gianmarco 15:18:00

165. LUDVIGSSON Tobias 15:19:00

166. FABBRO Matteo 15:20:00

167. MAS NICOLAU Enric 15:21:00

168. WARLOP Jordi 15:22:00

169. STEINHAUSER Georg 15:23:00

170. GANNA Filippo 15:24:00

171. HINDLEY Jai 15:25:00

172. VENDRAME Andrea 15:26:00

173. VERNON Ethan 15:27:00

174. JENSEN Juul Christophe 15:28:00

175. STEWART Mark 15:29:00

PROGRAMMA TIRRENO-ADRIATICO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 13.05 alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle ore 13.05, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 13.05, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.05, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.