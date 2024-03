LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: occasione per i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Parigi-Nizza 2024, si va da Thoiry a Montargis, per un totale di 179 km di gara.

Nella breve corsa a tappe transalpina è arrivato il momento dei velocisti, visto che il percorso odierno è di fatto interamente pianeggiante e favorisce l’arrivo in volata di un gruppo che non vede l’ora di misurarsi sul rettilineo finale per vedere quale squadra ha lo sprinter più bravo e veloce.

Tantissimi i nomi a cui fare attenzione: da Mads Pedersen a Kaden Groves, passando per Fabio Jakobsen, Olav Kooij, Arnaud De Lie, Dylan Groenewegen, Michael Matthews, Gerben Thijssen, Arnaud Demare, Sam Bennett e Pascal Ackermann, senza dimenticare Gerben Thijssen.

La seconda frazione della Parigi-Nizza 2024 prenderà il via alle ore 12:35; la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà alle ore 12:30 e vi racconterà ogni singola pedalata fino al finale! Buon divertimento!