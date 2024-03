WTA Indian Wells 2024: Lucia Bronzetti esce contro Coco Gauff, ma gioca una bella partita

Lucia Bronzetti esce sì dal WTA 1000 di Indian Wells, ma lo fa disputando una partita ben più che valida contro Coco Gauff. L’americana, numero 3 del mondo, va agli ottavi di finale con il punteggio di 6-2 7-6(5), ma è costretta a sudare per quasi due ore e non dissipa tutti i dubbi emersi contro la francese Clara Burel di fronte a uno Stadium 2 praticamente pieno. Prossima avversaria una tra la giapponese Naomi Osaka e la belga Elise Mertens.

Inizio convincente per Bronzetti, che con profondità e nessun timore si guadagna tre palle break sull’1-1, sulle quali è Gauff a doversi andare a prendere i punti. Il tutto dopo aver già dato ampia battaglia nel game d’apertura, in cui c’era stata un’ulteriore occasione. Nel quarto gioco è l’italiana a doversi salvare: da 30-0 a 30-40, trova una buona prima. Pochi minuti dopo, doppio fallo dell’americana e 15-40: ne nasce un game complicatissimo, in cui le palle break diventano cinque. La numero 3 del mondo, però, è sempre presente nel momento in cui deve salvarsi, e poi trova il modo di piazzare un gran sesto gioco per strappare la battuta a zero alla riminese. Di qui in avanti l’USA prende slancio, conquistando il parziale per 6-2 con un altro gioco molto lottato.

Le fasi iniziali del secondo set si rivelano abbastanza equilibrate, con Bronzetti che per un po’ ritrova una buona solidità al servizio. L’azzurra, però, non riesce a fare particolarmente più particolarmente male sul servizio della quotata avversaria. Nel sesto game ancora problemi al servizio, e sul 15-40 arriva un altro break con un dritto largo da dentro il campo. Anche Gauff, però, ha un attimo di calo: proprio quando tutto sembra perduto, c’è il controbreak (all’11° tentativo) dopo tre gratuiti e un doppio fallo. L’americana è anche costretta, sul 5-5, a salvarsi (con merito) da 0-30, anche se sul 15-30 una palla appena lunga di Bronzetti ha quasi il sapore di una beffa. Si arriva al tie-break, dove fino al 4-4 si seguono i servizi (e Lucia tiene un settimo punto importantissimo, giocato in difesa). Il nono punto vede l’italiana girare lo scambio e portare Gauff all’errore in larghezza: minibreak, che se ne va subito causa gran palla corta. Il successivo rovescio in rete di Bronzetti in uscita dal servizio significa match point per la statunitense, che la sfrutta con la prima di servizio.

Nel conteggio vincenti-errori gratuiti le due giocatrici vanno in saldo negativo: 10-21 per l’italiana, 21-34 per l’USA. Numeri simili in tutto il resto: 58,9%-69,2% di prime in campo, 65,1%-74,1% di punti vinti con la prima e 46,7%-50% con la seconda, tutti dati a favore di Gauff, ma in cui Bronzetti non è lontana.