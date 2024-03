LIVE Sinner-O’Connell, ATP Miami 2024 in DIRETTA: c’è un brutto ricordo da scacciare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Christopher O’Connell, ottavo di finale del Masters 1000 di Miami 2024. Prosegue dunque quest’oggi il cammino del numero 3 al mondo sul cemento della Florida per il secondo atto del Double Sunshine, dopo aver perso in semifinale a Indian Wells contro Carlos Alcaraz.

Il 22enne nativo di San Candido non ha convinto appieno sin qui a Miami nelle vittorie su Andrea Vavassori 6-3 6-4 e soprattutto sull’olandese Tallon Griekspoor 5-7 7-5 6-1, ma il tabellone favorevole consente ancora una fase di adattamento alle nuove condizioni di gioco in attesa di dover salire necessariamente di colpi eventualmente contro Daniil Medvedev in semifinale.

Un solo precedente ufficiale tra i due nel circuito maggiore, che evoca un pessimo ricordo per il nostro portacolori. Nell’unico scontro diretto disputato si impose infatti O’Connell in due set (7-6 6-4) al secondo turno dell’ATP 250 di Atlanta nell’estate del 2021. In questi due anni e mezzo però la crescita dell’altoatesino è stata impressionante, quindi quella sfida non è troppo indicativa.

L’incontro tra Jannik Sinner e Christopher O’Connell, valevole come ottavo di finale del Masters 1000 di Miami, è in programma come terzo match sul Grandstand dalle ore 16.00 italiane dopo Arnaldi-Machac e Jarry-Ruud. OA Sport vi garantisce la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!