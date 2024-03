LIVE Arnaldi-Machac, ATP Miami 2024 in DIRETTA: in palio i quarti nel pomeriggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale del Masters 1000 di Miami 2924 tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac.

La partita più importante della giovane carriera del ligure, con buona pace del 3° turno degli US Open contro Alcaraz. Vincere oggi, equivarrebbe a mettere le basi per una stagione da top 30, oltre che regalarsi con ogni probabilità un derby azzurro contro Jannik Sinner. Virtualmente Arnaldi è n. 35 del mondo, suo best ranking. In caso di vittoria, l’apoteosi. Balzerebbe virtualmente al 32° posto nella classifica ATP facendo un passo avanti cruciale verso l’inserimento tra le teste di serie nei Masters 1000 di Madrid e Roma ma, sopratutto, al Roland Garros.

Il ligure sta disputando uno dei migliori tornei della carriera, secondo momentaneamente solo agli scorsi US Open. Ha battuto al 1° turno Arthur Fils (già sconfitto proprio a New York) 6-3, 6-4. Dopodiché un’ottima vittoria contro la t.d.s numero 17 Alex Bublik prima dell’esuberante 6-3, 7-6 con cui ha sconfitto Denis Shapovalov e si è garantito l’accesso ai primi ottavi di finale in un Masters 1000.

Il ceco è un giovane emergente del tennis mondiale. Il suo tennis è splendido, fatto da due gambe da ginnasta, un braccio delicatissimo e una testa che lavora eccome. Ai sedicesimi ha avuto la meglio dopo una maratona di oltre 3 ore del mai domo Andy Murray, infortunatosi alla caviglia sul 5-5 del set decisivo, ma comunque capace di arrivare a servire sul 5-3 nel tiebreak. Sul 5-5, un rovescio lungolinea sulla riga del ceco gli ha di fatto dato il primo ottavo della carriera.

Un solo precedente tra i due giocatori nel circuito maggiore, in cui Machac ebbe la meglio per 6-0 6-1 nelle qualificazioni di Dubai 2023. Quella volta Arnaldi fu vittima di un virus, che non gli permise (come lui stesso ha ammesso) di competere con tutte le “armi” a disposizione. Questa volta si preannuncia però un confronto decisamente più equilibrato, con in palio un pass per i primi quarti di finale della carriera a livello 1000.

Il match tra Matteo Arnaldi e Tomas Machac, valevole come ottavo di finale del Masters 1000 di Miami, è previsto oggi pomeriggio alle ore 16.00 italiane in apertura di programma sul Grandstand. OA Sport vi garantisce la Diretta Live testuale dell’incontro con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!