ATP Miami 2024: Musetti che spettacolo! Vittoria eccezionale con Shelton ed ora la sfida ad Alcaraz

Il miglior Lorenzo Musetti del 2024 prenota il biglietto per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Il toscano offre una prestazione eccezionale contro il rampante americano Ben Shelton, numero 17 del mondo, superandolo in due set con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Sulla strada dell’azzurro ci sarà ora Carlos Alcaraz e i due torneranno in campo già in questo martedì italiano (non prima delle 20.30) in una super giornata che vedrà protagonisti anche Jannik Sinner e Matteo Arnaldi.

Un livello davvero altissimo quello tenuto da Musetti, che ha regalato come sempre alcuni colpi da cineteca, ma che ha soprattutto impressionato in maniera positiva per la gestione dei momenti più importanti. Il numero ventiquattro del mondo ha ottenuto tantissimo quando ha servito la prima (84% di punti vinti), chiudendo con un solo errore non forzato in tutto l’incontro. I vincenti sono 14 contro i 22 di Shelton, che ha commesso, invece, tredici errori non forzati.

L’equilibrio della fase iniziale viene spezzato da Musetti nel quinto game. L’azzurro strappa addirittura a zero il servizio ad un Shelton che commette due errori e ci mette in mezzo anche un doppio fallo. Il toscano non concede occasioni all’americano nei suoi turni in battuta, andando ai vantaggi solo nell’ottavo game, ma uscendone bene con la prima di servizio. Il toscano si prende il primo set per 6-4 con un fantastico rovescio in controbalzo a chiudere uno scambio a ridosso della rete.

Shelton parte meglio nel secondo set e con una serie di bordate di dritto si procura il break per salire 2-0. Musetti finisce sotto anche 4-1, ma non molla mai e resta attaccato al set, guadagnandosi due palle del controbreak nel settimo gioco con uno strabiliante passante di rovescio e poi sfruttando, sulla prima, l’errore dell’americano. Nel nono game Musetti ha ancora due palle break, ma i rimpianti sono soprattutto per la seconda ed un dritto da non sbagliare. Le occasioni non mancano nemmeno nell’undicesimo game, dove le palle break sono tre, ma tutte vengono annullate. Si va di conseguenza al tie-break, che è tiratissimo, ma al primo match point Shelton spara in rete il dritto e Lorenzo può alzare le braccia al cielo in segno di vittoria.

Ora come detto la super sfida con Carlos Alcaraz. Si tratterà della quinta sfida tra l’italiano e lo spagnolo, anche se solo non si è giocata sul rosso, ma sul cemento indoor di Pechino, dove è arrivato un doppio 6-2 di Alcaraz. Musetti ha vinto solo una volta e lo ha fatto nella finale del torneo di Amburgo per 6-4 6-7 6-4 in una delle sue migliori partite in assoluto.