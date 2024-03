ATP Miami 2024, Alcaraz supera Monfils, Dimitrov distrugge Hanfmann. Bene Zverev e De Minaur

Con Lorenzo Musetti ancora in campo nella nottata italiana, si sono concluse le altre partite di terzo turno del Masters1000 di Miami, e di sorprese se ne sono viste ben poche. La parte alta del tabellone si conferma così come quella che sta seguendo passo dopo passo l’ordine di classifica.

Il vincitore tra l’azzurro e Ben Shelton se la vedrà con Carlos Alcaraz: per l’iberico va tutto in scioltezza per un’ora, quando si ritrova a servire per il match lasciando le briciole a Gael Monfils. Il francese mette però un po’ di pepe alla contesa strappandogli il servizio, ma il murciano torna centrato e chiude i conti.

Facile facile anche la serata di Grigor Dimitrov: il bulgaro è in versione ingiocabile ed il tedesco Yannick Hanfmann raccoglie la miseria di un solo game in poco più di tre quarti d’ora, adesso il numero 12 al mondo avrà di fronte Hubert Hurkacz, che si impone nel braccio di ferro al terzo set con Sebastian Korda, che si mangia le mani per essere stato punito in uno dei pochi momenti di difficoltà della sua partita. Il polacco conferma la sua affinità con il torneo della Florida, da lui vinto nel 2021.

Successi in cui si fatica il giusto anche per Alexander Zverev ed Alex De Minaur. Il tedesco e l’australiano riescono ad avere la meglio rispettivamente su Christopher Eubanks e Jan-Lennard Struff: copione simile per entrambi, con un primo set combattuto ed il secondo invece indirizzato in maniera abbastanza rapida. Per il tedesco ci sarà Karen Khachanov, che ha dovuto tirare fuori gli artigli per poter superare l’argentino Francisco Cerundolo. Il ‘demon’ avrà invece l’unica vera e propria mina vagante della parte alta del seeding, Fabian Marozsan: per lui un bel successo su Alexei Popyrin.

ATP MIAMI 2024, RISULTATI 25 MARZO

K. Khachanov b. F. Cerundolo 6-1 5-7 7-6

F. Marozsan b. A. Popyrin 7-5 6-3

A. Zverev b. C. Eubanks 7-6 6-3

A. De Minaur b. J-L. Struff 7-6 6-4

H. Hurkacz b. S. Korda 7-6 6-7 6-3

G. Dimitrov b. Y. Hanfmann 6-1 6-0

C. Alcaraz b. G. Monfils 6-2 6-4