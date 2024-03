MotoGP, Marc Marquez: “Nelle qualifiche ho avuto un problema, grande soddisfazione per questo podio”

Miglior risultato di sempre per Marc Marquez in una Sprint Race. Lo spagnolo del Team Ducati Gresini ha regalato spettacolo nel corso dei 12 giri della gara di Portimao (Portogallo), seconda tappa del Mondiale 2024 di MotoGP.

Il fuoriclasse nativo di Cervera non si è tirato indietro dalla lotta e ha ottenuto una piazza d’onore significativa, alle spalle di un sorprendente Maverick Vinales (Aprilia), a segno nella prova, e davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac). Sprint condizionata anche dall’errore di Pecco Bagnaia, in fuga nella prima parte e forse non supportato più dalla gomma posteriore.

“Nelle qualifiche ho avuto un problema sull’abbassatore, che ha portato al mio errore e alla scivolata che mi ha fatto perdere non poco tempo. Dopo quanto è accaduto, il team ha saputo sistemare le cose e sono riuscito a lottare per il podio e a prendermi la seconda piazza importante per quanto abbiamo lavorato“, ha dichiarato a caldo l’otto volte iridato.

Sarà interessante domani capire quali saranno gli equilibri, tenuto conto che Marquez dovrà comunque partire da una posizione arretrata (ottava).