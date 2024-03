Moto3: Holgado strappa la prima pole della stagione a Lusail, 5° Matteo Bertelle

“El pistolero” centra la prima pole. Daniel Holgado si è piazzato in prima posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP del Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3.

Un grandissimo giro per il pilota della Red Bull GASGAS Tech3 che, malgrado un Ivan Ortolà in grande spolvero, ha superato il diretto avversario segnando il crono di 2:02.276, precedendo di +0.265 il rivale in sella alla MT Helmets-MSI.

Benissimo poi Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), terzo con un ritardo di +0.320 rispetto al leader piazzandosi davanti a un buon Adrian Fernandez (Leopard Racing), quarto a +0.356 e a Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team), quinto a +0.396.

In top 10 poi Riccardo Rossi (CIP Green Power), settimo a +0.744, mentre Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) si è accomodato all’undicesimo posto a +1.051. Attenzione però anche a Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna) che, nonostante la decima piazza a +0.973, ha dimostrato un buon passo candidandosi ad essere uno dei protagonisti di domani.

Da menzionare infine Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quattordicesimo con +1.114, e Stefano Nepa (Levelup-MTA), sedicesimo a +1.275.