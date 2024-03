Moto3, David Alonso pazzesco: da sesto a primo nell’ultimo giro in Qatar! Riccardo Rossi ai piedi del podio

David Alonso vince per la quinta volta in carriera in Moto3! Che successo nel Gran Premio del Qatar rimontando dalla sesta alla prima posizione nell’ultimo giro e bruciando Holgado e Furusato! Quarta posizione per Riccardo Rossi che è il migliore italiano, miglior pilota in pista Ortolà che si ferma, cade e riparte per arrivare nono.

Una gara incredibile con bagarre fino dai primi giri: Holgado si prende subito la testa della gara davanti ad Ortolà e Rueda. Si crea uno strappo inizialmente fra i primi nove e tutto il resto del gruppo. Il miglior italiano è Riccardo Rossi che si trova tra la settima e l’ottava posizione e sembra in palla e brillante sin dalle prime battute.

La gara rimane convulsa, con Holgado che rimane davanti, ma viene tallonato poi da Alonso e Fernandez, visto che Rueda e Ortolà si centrano e si autoeliminano a vicenda. Buona anche la risalita di Stefano Nepa, che rimane sempre in coda del gruppo di testa intorno alla nona posizione. Anche due italiani si eliminano a vicenda, ossia Bertelle e Farioli che si trovano nella stessa traiettoria.

La seconda parte di gara è uno show di Furusato che da dietro si esibisce in una splendida rimonta che lo riporta a ridosso del podio e poi con una staccata eccezionale il giapponese si prende la testa della gara. Bellissima la reazione di Holgado che si riprende di forza la leadership. Il finale è incredibile e con un grandissimo ultimo giro si prende la vittoria David Alonso risalendo dalla sesta posizione, davanti a Holgado, Furusato e un grandissimo Riccardo Rossi.