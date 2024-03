LIVE Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Nick Schultz sorprende tutti! Pogacar secondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA TAPPA DEL GIRO DI CATALOGNA 2024

1 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 4:11:38

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:00

3 WILLIAMS Stephen Israel – Premier Tech 0:00

4 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:02

5 LAURANCE Axel Alpecin – Deceuninck 0:02

6 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 0:02

7 VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step 0:02

8 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:02

9 KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike 0:02

10 TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team 0:02

16.49 Secondo Tadej Pogacar, che aveva provato l’impossibile rimonta, alla fine non concretizzatasi per pochissimo. Egan Bernal coinvolto invece in una caduta a centro gruppo.

16.47 INCREDIBILE ASSOLO DI NICK SCHULTZ! L’australiano della Israel-Premier Tech è riuscito a creare il buco in testa al gruppo andandosene e poi resistendo nel finale al ritorno, sul rettilineo in salita, di Pogacar.

16.47 ULTIMO CHILOMETRO: verso una volata atipica!

16.45 Velocissimo il gruppo: ora sono 2 i km all’arrivo. Si prospetta una possibile volata.

16.42 Sono 5 i km all’arrivo! Gruppo trainato ancora dalla UAE.

16.40 I saliscendi hanno avuto solo “il merito” di allungare il gruppo.

16.37 Ci si attendeva dell’azione, ma non è successo nulla.

16.33 La carovana scende rapidamente andando verso gli ultimi 10 km.

16.30 Intanto sono 15 i km all’arrivo!

16.28 In discesa il gruppo è condotto da Marc Soler, compagno di squadra di Tadej Pogacar.

16.25 Sono 20 i km all’arrivo!

16.24 Il gruppo scollina sull’Alt de Sant Grau!

16.20 Pogacar sta davanti.

16.17 Un po’ di selezione, ma i “Big” ci sono tutti.

16.14 Il gruppo continua a salire sulle rampe dell’Alt de Sant Grau.

16.11 Si va in salita l’Alt de Sant Grau (7,2 km con pendenza media al 3,5%, e delle punte all’8%).

16.08 Allo sprint di Llagostera: Bernal (3″ di abbuono), poi Pogacar (2″) e infine De Plus (1″).

16.05 Van Gils è rientrato in gruppo in qualche modo, ma ha un polso, il destro, gonfio e malconcio. Il belga della Lotto Dstny è in sofferenza.

16.02 C’è stata una caduta in gruppo: coinvolto Van Gils, al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni.

16.02 Hanno una decina di secondi di vantaggio.

15.59 Rimbalzo dei fuggitivi che sono riusciti a riprendere un po’ di vantaggio. Sono in 4: Simone Petilli (Intermarché – Wanty), Kenny Elissonde (Cofidis), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ådne Holter (Uno-X Mobility).

15.56 GRUPPO COMPATTO! Ripresi i fuggitivi

15.53 Sono 40 i km all’arrivo!

15.50 E’ prossimo il ricongiugimento.

15.47 Ai fuggitivi resta pochissimo vantaggio.

15.44 Bizkarra è stato assorbito dal gruppo.

15.41 Ora il gruppo è a soli 00:40 secondi dai fuggitivi.

15.38 Sono 50 i km all’arrivo!

15.34 Si entra nella terza ora di gara: media di corsa pari a 40.861 km/h.

15.31 I 5 fuggitivi di giornata sono: Simone Petilli (Intermarché – Wanty), Kenny Elissonde (Cofidis), Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Ådne Holter (Uno-X Mobility) e Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi).

15.28 La UAE ora fa sul serio.

15.24 Pogacar! Lo sloveno ha detto ai suoi compagni di portarsi in testa al gruppo.

15.21 Sono 60 i km all’arrivo.

15.17 Gruppo che infatti si porta a 1:00 dai fuggitivi.

15.14 Ora il gruppo sembra aver accelerato.

15.11 Si prosegue in corsa.

15.07 Sono 70 i km all’arrivo!

15.03 In corsa la temperatura è più che discreta: intorno ai 23° C.

15.00 Il gruppo ora torna sotto ai 2 minuti di svantaggio.

14.57 Per il momento Pogacar rimane tranquillo nella pancia del gruppo.

14.54 Sono 80 i km all’arrivo!

14.51 Ora ci sarà una lunga fase di strappetti: con tanti saliscendi per provare a fare la differenza.

14.48 Si entra nella fase calda della tappa. C’è grande attesa per l’Alt de Sant Grau (7,2 km con pendenza media al 3,5%, e delle punte all’8%).

14.45 Superata anche la seconda ora di corsa: media di 40,9 km/h.

14.42 Meno di 90 km all’arrivo!

14.39 I fuggitivi vanno oltre i 2 minuti di vantaggio.

14.36 Questo il passaggio al traguardo volante di Cassà de la Selva: Bizkarra, Petilli, Baudini.

14.33 I fuggitivi proseguono di comune accordo.

14.30 Superato il traguardo volante di Cassà de la Selva.

14.28 Il gruppo fa un po’ di elastico: a volte si avvicina a volte si allontana. Ora si è sistemato a 1:55.

14.24 Poco più di 100 i km all’arrivo!

14.18 La corsa si avvia verso il traguardo volante di Cassà de la Selva.

14.15 Media attuale di corsa: 41,1 km/h.

14.12 Al traguardo mancano meno di 110 km!

14.09 I fuggitivi hanno 1:25 sul gruppo.

14.03 In fuga ci sono 5 corridori.

14.00 Siamo in corsa, pronti ad aggiornarvi su questa prima tappa del Giro di Catalogna 2024.

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Catalogna 2024. Si va parte e si arriva da e a Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols, su un percorso di 174 km.

Tantissimi saliscendi e poco respiro, in una frazione dove gli uomini di classifica dovrebbero e potrebbero già farsi vedere su salite come l’Alt de la Ganga (3,5 km con pendenza media al 4%), l’Alt dels Àngels (5,5 km con pendenza media al 5,1%, e delle punte anche al 10%) e l’Alt de Sant Grau (7,2 km con pendenza media al 3,5%, e delle punte all’8%).

Tutti contro il super atteso Tadej Pogacar, ma attenzione anche a corridori come Ethan Hayter, Ivan Garcia Cortina, Marijn Van Den Berg e tanti possibili outsider che potrebbero tirare un’imboscata allo sloveno.

La frazione avrà la sua partenza alle ore 12.10; OA Sport seguirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE a partire dalle 14:00 per fornirvi tutti gli aggiornamenti sulla gara nella sua fase calda! BUON DIVERTIMENTO!