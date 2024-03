Rugby, Sei Nazioni 2024: la Francia batte l’Inghilterra al photofinish

È calato ufficialmente il sipario sul Guinness Sei Nazioni 2024 e a Lione la Francia ha ospitato l’Inghilterra nell’ultimo match di giornata. Con l’Irlanda ormai campione del torneo, in palio c’era un posto sul podio e l’onore per due formazioni che hanno vissuto un torneo con troppi alti e bassi per sperare nel successo finale. Ecco come è andata.

Parte forte la Francia, subito in attacco, ma difesa inglese molto aggressiva a fermare la folata dei Bleus. Anche se non c’è più il titolo in gioco la tensione è alta in campo, con due squadre che non vogliono concedere nulla all’avversaria. Inghilterra che perde Furbank per concussion dopo 7 minuti, ma che sblocca il risultato al 12’ dalla piazzola con Ford per il 3-0. Si continua a lottare su ogni pallone e al 18’ un fallo inglese manda Ramos sulla piazzola per il 3-3. E subito dopo touche rubata dai Bleus in zona difensiva, veloce azione al largo e pallone che arriva a Le Garrec che va in tuffo per il 10-3 francese a fine primo quarto.

Altra fiammata della Francia al 25’, calcio lungo e Marcus Smith si salva solo portando l’ovale in area di meta e annullando. Insistono i Bleus, che stanno giocando meglio ora, e al 31’ fallo inglese e Ramos torna sulla piazzola per il 13-3. Non si ferma la Francia, continua a essere fallosa l’Inghilterra e al 36’ Ramos mette il quarto calcio su quattro e punteggio sul 16-3. Ma quando il match sembra indirizzato per i padroni di casa, con il cronometro rosso, arriva la meta di Ollie Lawrence che manda le squadre al riposo sul 16-10.

Partenza prepotente e spettacolare dell’Inghilterra a inizio ripresa, con una bellissima azione che mette subito in ginocchio la Francia, che prova a limitare i danni, ma l’ovale arriva nuovamente a Ollie Lawrence che si allunga e schiaccia per il 17-16 per l’Inghilterra al 42’. Insistono i britannici, giocano in maniera fantastica, mentre i transalpini faticano tantissimo a reggere l’urto. E al 46’ è Marcus Smith a finalizzare una grande folata di Ben Earl e Inghilterra che mette la freccia e allunga sul 24-16. Francia che ora sbaglia anche le cose più banali, ma al 56’ finalmente trova un’azione concreta e alla fine arriva la meta di Leo Barre per il 24-23 per l’Inghilterra.

E all’ora di gioco ecco il controsorpasso francese. Nuova accelerata, brutta difesa inglese e nel gap si infila Fickou che va fino in fondo e si tuffa in meta per il 30-24 francese. Inghilterra che dopo aver iniziato alla grande la ripresa hanno ripreso a sbagliare troppo, hanno concesso territorio e possesso a una Francia che non si è demoralizzata dopo le tre mete in sequenza degli inglesi. Al 71’ avanti volontario inglese e Ramos va sulla piazzola, ma non trova i pali e si resta sul +6 per i Bleus. E arriva la riposta inglese, che dopo aver rischiato di andare oltre break si butta in avanti, una lunga azione e alla fine palla che arriva a Tommy Freeman che schiaccia per il 31-30 per l’Inghilterra. Ma partita che non è finita e al 79’ trova una punizione la Francia, va sulla piazzola Ramos da metà campo e Francia avanti 33-31 e vince la battaglia.