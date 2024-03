Volley femminile, negli anticipi della 25ma di A1 Milano batte Firenze ma rischia di perdere Orro! Casalmaggiore ci crede

Vittoria amara, nel sabato zeppo di anticipi della 25ma giornata della serie A1, per l’Allianz Milano che, nel finale del match con Il Bisonte Firenze, a successo praticamente già acquisito, deve registrare l’infortunio alla caviglia destra della sua alzatrice Alessia Orro e dunque rischia di dover affrontare la trasferta di Istanbul con la palleggiatrice di riserva, Vittoria Prandi e senza alternative in panchina. Un colpo durissimo per il club milanese, nel momento decisivo della stagione ma è bene attendere il verdetto dei sanitari prima di fasciarsi la testa, anche se l’infortunio è apparso piuttosto serio. Vince e continua a convincere Casalmaggiore che proverà fino in fondo ad agganciare la zona playoff ma serve un vero miracolo e vince anche il fanalino di coda Trento che batte 3-1 un distratto Busto Arsizio. In serata tutto facile o quasi per Conegliano che espugna con un secco 3-0 il campo di Pinerolo.

L’Allianz Milano tiene aperta la corsa al secondo posto battendo 3-1 Il Bisonte Firenze che non aveva più nulla da chiedere alla sua stagione ma tutte le attenzioni sono su Alessia Orro che è uscita nel finale di gara per una distorsione alla caviglia che potrebbe mettere in forte dubbio la sua presenza nel ritorno della semifinale di Champions a Istanbul contro il Fenerbahce. Gaspari getta nella mischia Daalderop, Heyrman e Candi per concedere un po’ di riposo alle titolari in vista del ritorno di Istanbul e anche in casa toscana si farà ampio ricorso alle riserve nel corso del match. L’equilibrio della parte iniziale del primo set si spezza sul 18-15 per Milano che, nel finale, prende progressivamente il largo e si affida ad Egonu per il 25-19 finale.

Nel secondo set l’Allianz parte forte, 6-1 e poi si addormenta letteralmente. La squadra ospite rimonta, pareggia a quota 8 sfruttando gli errori delle padrone di casa e poi scatta avanti fino al 14-10 sancito dall’errore di Candi. Milano ha un sussulto e torna a galla (14 pari, con il primo tempo di Candi), poi però torna in letargo e va nuovamente sotto con Il Bisonte che si porta avanti 20-16. Stavolta le milanesi non recuperano ed è Kipp a chiudere con il punteggio di 25-20.

Nel terzo set dopo un po’ di tiramolla nella parte iniziale, Milano prende decisamente il comando delle operazioni e scatta avanti 15-11 con Bajema. Stavolta Firenze non riesce a recuperare e il set si chiude con il successo delle padrone di casa (25-17). Nel quarto set sale in cattedra Sylla e piazza un break importante sul 10-4 con 4 punti a fila. Alsmeier regala l’ultimo sussulto alle toscane portandole sul 13-10 ma Milano riparte con rabbia e vola sul 19-10 sfruttando anche i tanti errori delle fiorentine. Sul 20-11 Orro ricade male ed è costretta ad uscire. Firenze prova nel finale ad avvicinarsi ma Daalderop chiude con il punteggio di 25-21. Per Milano 22 punti di Egonu, 14 di Sylla e 10 di Candi, in casa Firenze 18 punti di Kipp e 15 di Alsmeier.

La Trasportipesanti Casalmaggiore non si ferma e mette paura alle squadre che occupano dal sesto all’ottavo posto. Serviva un miracolo alla squadra lombarda per provare ad acchiappare in extremis un posto nei playoff e la prima parte di quello che sembrava impossibile è accaduta con la squadra di Lorenzo Pintus che ha battuto 3-1 in casa nello scontro diretto la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, tenendo accesa la fiammella della speranza per la conquista di un posto nei playoff.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Vallefoglia piazza un break micidiale di 5-0 che la spinge sul 17-12 e le padrone di casa non hanno le forze per rimontare. La squadra marchigiana vince 25-21 con l’attacco vincente di Giovannini. Nel secondo set ancora grande equilibrio fino al 12 pari, poi Smarzek sale in cattedra, fa volare le padrone di casa sul 18-12 e apre la porta allo show finale di Lee che frutta il 25-19 del pareggio.

Sulle ali dell’entusiasmo la Trasportipesanti gioca benissimo in avvio di terzo set e scava un solco importante nel punteggio, portandosi sul 14-7 prima e sul 18-9 poi. Non c’è partita e il parziale va alla squadra di casa con il punteggio di 25-12. Non si ferma Casalmaggiore nel terzo set e scatta avanti 5-1, le padrone di casa aumentano il vantaggio fino al 15-9, tenendo in costante apprensione le rivali con battuta e attacco molto efficaci. Le lombarde volano sul 19-11 e non hanno problemi a chiudere con il punteggio di 25-16. Per Casalmaggiore spiccano i 26 punti di Smarzek e i 21 di Lee ma anche gli 11 di Lohuis e i 10 di Perinelli. In casa Vallefoglia 15 i punti di Degradi, 10 quelli di una spenta Mingardi e 10 anche per Giovannini.

L’Itas Trentino onora fino in fondo il suo campionato battendo 3-1 uno spento Busto Arsizio che ancora non può festeggiare la salvezza matematica. la squadra di Mazzanti, già retrocessa, riesce ad avere la meglio in un rocambolesco primo set, sfruttando qualche errore di troppo nel finale delle lombarde che si devono arrendere con il punteggio di 25-23. Nel secondo set le padrone di casa scattano avanti 11-7 ma poi si bloccano e Busto ribalta tutto con un break di 11-1 che porta le lombarde sul 18-12. Nel finale ci pensa Bracchi a chiudere il set per Busto Arsizio con il punteggio di 25-18.

L’Itas riparte forte nel terzo e, sfruttando anche gli errori delle ospiti, vola sul 10-4. Busto non molla e con Frosini si riporta a -2 sul 15-13 ma Trento riparte e vola sul 20-15 aprendosi la strada per il 25-18 che significa 2-1 per le padrone di casa. In avvio di quarto set meglio Busto che scatta sul 7-4 ma Trento ribalta tutto e si porta sul 14-11. Le trentine non si fermano, aumentano il vantaggio sul 18-13 e non si fanno più avvicinare fino al 25-21 firmato da Rebecca Piva. Per Trento Michieletto top scorer con 21 punti, Dehoog 20 punti e Shcherban 10. Per Busto quattro le giocatrici in doppia cifra: Piva con 19 punti, Bracchi con 15, Sartori con 12 e Lualdi con 10.

Non si ferma la Prosecco Doc Imoco Conegliano che vince 3-0 sul campo del Wash4Green Pinerolo, conquistando la 39ma vittoria consecutiva (3-1 in terra piemontese). Per Pinerolo ci sarà ancora da soffrire per centrare l’obiettivo playoff ma basterà conquistare un punticino a Trento per entrare negli spareggi scudetto.

Anche Santarelli si affida in modo abbastanza blando al turn over cambiando solo le due centrali con Squarcini e Lubian al posto di Fahr e De Kruijf, titolari mercoledì scorso e probabilmente anche a Istanbul. Dopo una prima fase di equilibrio è Plummer a fare la differenza nella parte centrale del set guidando le compagne al 12-8 prima e poi al 16-10. Pinerolo non riesce a rimontare e l’errore di Mason regala il primo set alle venete: 25-19.

La Wash4green si illude di poter mettere in difficoltà Conegliano nella prima parte del secondo set ma le venete serrano le fila nella parte centrale, volano sul 18-14 e non si fanno più avvicinare fino al 25-18 che sigla il 2-0. Nel terzo set Conegliano guadagna un piccolo vantaggio sul 10-7 ma sufficiente per tenere a distanza di sicurezza le rivali fino al 25-21 conclusivo che permette alle venete di affrontare la difficile trasferta di Istanbul con lo spirito giusto. Per Conegliano 15 punti a testa per Plummer e Robinson-Cook, 12 per Haak e 11 per Lubian. In casa Pinerolo Nemeth la top scorer con 9 punti, mentre Sorokaite si è fermata a quota 7.