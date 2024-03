Hockey ghiaccio, Val Pusteria piega Fehervar e si porta sul 2-2 nella serie dei quarti di finale di ICE League

Val Pusteria approfitta del fattore-casa e si aggiudica una fondamentale Gara-4 dei quarti di finale dei playoff di ICE Hockey League 2023-2024. Gli altoatesini, infatti, piegano con il punteggio di 2-1 il Fehervar e si riportano in parità nella serie. Siamo, infatti, sul 2-2. Ricordiamo che si gioca al meglio delle 7 partite.

Cosa propone il programma della ICE Hockey League? Le due squadre, a questo punto, torneranno sul ghiaccio lunedì 11 marzo alle ore 19.15 in casa dei magiari per Gara-5.

VAL PUSTERIA-AV19 FEHERVAR 2-1 [Serie 2-2]

Il primo tempo di Gara-4 si chiude a reti bianche per cui bisogna aspettare il secondo periodo per vedere novità a livello di punteggio. Petan, infatti, in power-play segna la rete dell’1-0 su assist di Frycklund. Il pareggio degli ungheresi arriva al 36:19 con Laberge, a sua volta in power-play, con l’assist di McGauley.

Si passa, quindi, al terzo periodo che dovrà decidere le sorti dell’incontro, e così è. Bisogna arrivare al minuto 53:58 per vedere Val Pusteria tornare in vantaggio. Ci pensa Ege che segna il 2-1 su assist di Schofield. Nel finale Fehervar ci prova a tornare in parità, ma è troppo tardi e i Lupi incamerano il fondamentale successo.