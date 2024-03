Calendario atletica oggi, orari Mondiali indoor 2024: programma 3 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 3 marzo va in scena la terza e ultima giornata di gare ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’Italia proverà a essere protagonista a Glasgow (Gran Bretagna), trascinata da alcuni azzurri di primissima fascia che cercheranno di fare la differenza nelle ultime sessioni della competizione.

Riflettori puntati sul salto in lungo con Larissa Iapichino, argento europeo in sala che punta al colpaccio anche in ambito iridato. Catalin Tecuceanu ha tutto i mezzi per sfondare sugli 800 metri. Veronica Besana e Giada Carmassi saranno impegnate sui 60 ostacoli, ma raggiungere la finale in serata sarà complicato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi domenica 3 marzo ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (per la sessione serale, esclusa la fascia oraria 20.30-21.00) e su RaiSportHD (per la sessione pomeridiana e la fascia orario 20.30-21.00); diretta streaming su Rai Play; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Domenica 3 marzo

11.05 Eptathlon, 60 ostacoli

11.18 Salto triplo (femminile), finale

11.25 60 ostacoli (femminile), batterie

12.10 4×400 (maschile), batterie

12.15 Eptathlon, salto con l’asta

12.38 4×400 (femminile), batterie

12.50 Salto in alto (maschile), finale

20.00 Salto con l’asta (maschile), finale

20.15 Salto in lungo (femminile), finale

20.40 60 ostacoli (femminile), semifinali

21.15 4×400 (maschile), finale

21.30 4×400 (femminile), finale

21.45 Eptathlon, 1000 metri

22.00 60 ostacoli (femminile), finale

22.10 800 metri (maschile), finale

22.20 800 metri (femminile), finale

22.30 1500 metri (maschile), finale

22.45 1500 metri (femminile), finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 20.00 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 20.30 alle 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI

Domenica 3 marzo

11.25 60 ostacoli (femminile), batterie: Veronica Besana, Giada Carmassi

20.15 Salto in lungo (femminile), finale: Larissa Iapichino

20.40 60 ostacoli (femminile), semifinali: eventuali Veronica Besana, Giada Carmassi

22.00 60 ostacoli (femminile), finale: eventuali Veronica Besana, Giada Carmassi

22.10 800 metri (maschile), finale: Catalin Tecuceanu