Atletica, Catalin Tecuceanu lotta a suon di spallate: quarto ai Mondiali, Hoppel vince gli 800

Catalin Tecuceanu ha chiuso al quarto posto la finale degli 800 metri ai Mondiali Indoor. L’azzurro si era presentato a Glasgow con la miglior prestazione mondiale stagionale siglata settimana scorsa a Madrid (1:45.00) e oggi ha ottenuto il miglior risultato della carriera in campo internazionale. Il 24enne ha tagliato il traguardo con il tempo di 1:46.39 al termine di una gara caratterizzata da tanti contatti al limite del regolamento, tipici delle gare al coperto dove si lotta strenuamente per prendere le posizioni fin dalle prime battute. Pagato anche lo sforzo fisico dei due turni precedenti.

Catalin Tecuceanu si è trovato in mezzo al belga Eliott Crestan e al francese Benjamin Robert al momento di riprendere la corda in chiusura del primo giro e si è così dovuto accodare al gruppetto. Subito dopo il veneto ha sorpassato di forza all’interno il transalpino e a metà gara era in quarta piazza. Proprio in quel frangente è iniziata una sfida con lo svedese Andreas Kramer e ha provato a sgomitare per passare, ma il nostro portacolori è rimasto chiuso e quando il ritmo si è alzato nel finale non è riuscito a battagliare per la conquista di una medaglia, che sulla carta era un obiettivo raggiungibile.

Lo statunitense Bryce Hoppel ha vinto la gara con il tempo di 1:44.92 (miglior prestazione mondiale stagionale, ha limitato otto centesimi rispetto a quanto fatto proprio da Tecuceanu otto giorni fa nella capitale spagnola), migliorando così il bronzo conquistato due anni fa a Belgrado. Alle sue spalle si sono piazzati lo svedese Andreas Kramer (1:45.27) e il belga Eliott Crestan (1:45.32).