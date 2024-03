LIVE Atletica, Mondiali 2024 in DIRETTA: Furlani cerca la stoccata, Simonelli mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Sono ben otto i titoli che si assegnano nella seconda giornata della rassegna iridata scozzese, si parte con il lungo maschile e si chiude con i 60 metri piani donne. Sono 21 gli azzurri convocati per Glasgow, alcuni dei quali puntano ad un risultato di prestigio, anche nella giornata odierna.

Si parte alle 11.00 con la finale del salto in lungo maschile che vede tra i protagonisti il giovane azzurro Mattia Furlani, che arriva a Glasgow con la miglior misura mondiale stagionale. Il greco Miltiadis Tentoglou è il favorito per confermare l’oro a Belgrado. L’italiano Mattia Furlani, primatista europeo U20 con 8,34, è un talento da tenere d’occhio in chiave podio. Le misure attese sono in linea con le ultime edizioni, con il podio richiedente almeno 8,21 metri. La Giamaica presenta McLeod e Gayle, mentre gli Stati Uniti hanno Williams e Lawson, senza il plurimedagliato Dendy. Il cinese Wang Jianan è noto per aver sconfitto Tentoglou all’ultimo salto a Eugene. Grant Holloway è favorito per vincere di nuovo nei 60 ostacoli (in mattinata le batterie) dopo l’exploit di Belgrado. Trey Cunningham rappresenta gli Stati Uniti come alternativa. In Europa, talenti come Jason Joseph, Belocian, Kwaou-Mathey, Martinez, Llopis, Szymanski e Lorenzo Simonelli sono pronti a sfidare.

Scatta anche il Pentathlon con i 60 piani. Non ci sono italiani al via: l’Europa punta in alto con talenti come lo svizzero Simon Ehammer, i norvegesi Sander Skotheim e Markus Rooth, il belga Hauttekeete e il francese Gletty. Mancano tanti superbig come Warner, LePage e Mayer. Presente anche il leader stagionale, Ken Mullings delle Bahamas. A seguire prende il via l’avventura delle protagoniste dei 60 piani donne che si chiuderà in tarda serata. per l’Italia c’è Zaynab Dosso che non è lontanissima dalla zona medaglie come target e se riuscirà a trovare la giornata giusta potrà dire la sua ad altissimo livello. L’oro andrà a una nuova trionfatrice, visto che non ci sono le ex campionesse: le indiziate sono la polacca Ewa Swoboda, già oro europeo, Julien Alfred di St. Lucia e, appunto, la pluriprimatista italiana Zaynab Dosso. L’Italia non è mai arrivata in finale nei 60 metri donne nella storia della manifestazione. Gli Stati Uniti puntano su Aleia Hobbs, mentre la Giamaica conta sull’esperta Forbes e la giovane Briana Williams.

Nelle semifinali degli 800 donne l’Italia spera di ritrovare Eloisa Coiro a caccia di un posto in finale. In questa gara sono presenti quasi tutte le migliori dell’anno, dalle etiopi Habitam Alemu e Tsige Duguma, alla britannica Jemma Reekie, all’ugandese Nakaayi, alla elvetica Werro. A seguire il lungo dell’Eptathlon e le semifinali degli 800 maschili dove al via per l’Italia ci sono Catalin Tecuceanu e Francesco Pernici. In gara il campione del mondo indoor Mariano Garcia e l’europeo Adrian Ben, entrambi spagnoli. Tra i favoriti anche Hoppel degli Stati Uniti e Kibet del Kenya, con altri contendenti come Crestan del Belgio, gli africani Masalela e Gouaned, Robert dalla Francia e Kramer dalla Svezia. A chiudere il peso dell’Eptathlon

La sessione serale si aprirà la finale del salto con l’asta femminile che vede al via la ex primatista italiana Roberta Bruni, a caccia di un risultato di prestigio. La favorita potrebbe essere la britannica Molly Caudery, con un primato personale di 4,86. Si preannuncia una gara tiratissima, con la statunitense olimpionica Katie Moon, Sandi Morris due volte iridata indoor, Eliza McCartney dalla Nuova Zelanda in gran forma, la canadese Newman e la finlandese Wilma Murto, campionessa d’Europa all’aperto e indoor. A seguire le semifinali dei 60 ostacoli uomini e il salto in alto dell’Eptathlon, poi un’altra finale interessante per l’Italia, il salto triplo con Emmanuel Ihemeje che vanta la seconda misura stagionale tra gli specialisti europei, al pari del tedesco Max Hess, che al Mondiale indoor vanta un argento, e gli ultimi quattro bronzi agli Europei al coperto. Dal podio di Belgrado ritornano in pedana il cubano campione mondiale Lazaro Martinez e il bronzo Donald Scott. Il favorito sembra essere Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso, primatista d’Africa e oro a Budapest.

Alle 20.45 si disputano le semifinali dei 60 piani donne, a seguire il momento clou del mezzofondo. Prima la finale dei 3000 piani femminili con l’azzurra Ludovica Cavalli, seguita da Stefano Baldini, che proverà ad essere protagonista. L’etiope Gudaf Tsegay punta all’oro dopo il successo a Belgrado sui 1500 metri. La competizione è accesa con l’idolo di casa, la due volte campionessa europea Laura Muir, l’altra etiope Meshesha o Lemlem Hailu, l’australiana Jessica Hull, la ritrovata Elle St. Pierre per gli Stati Uniti e la keniana primatista dei 3000 siepi Beatrice Chepkoech. Nella gara maschile due gli azzurri al via, Pietro Arese e Federico Riva. Tanti i pretendenti all’oro: l’etiope campione del mondo in carica Selemon Barega e il connazionale Wale, lo spagnolo argento d’Europa Adel Mechaal, le forze USA Nuguse in prima battuta e Hacker in seconda, l’iridato dei 1500 metri Josh Kerr (Gran Bretagna).

In una chiusura spumeggiante di serata sono in programma le due finali, prima femminile e poi maschile, dei 400 metri, e poi le due finali più attese in Italia dei 60 ostacoli, dove si sera possa essere protagonista Lorenzo Simonelli, e dei 60 piani donne dove si attende una bella prestazione di Zaynab Dosso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Campionati Mondiali di atletica indoor in programma a Glasgow in Scozia. Si comincia alle 11.00 con la sessione mattutina, dalle 20.00 la seconda sessione di giornata.