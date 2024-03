Calendario atletica oggi, orari Mondiali indoor 2024: programma 2 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Oggi sabato 2 marzo va in scena la seconda giornata di gare ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’Italia proverà a essere protagonista a Glasgow (Gran Bretagna), visto che scenderanno in pedana alcuni azzurri di primissima fascia. Grandissima attesa per Mattia Furlani, tra i grandi favoriti per le medaglie nel salto in lungo, dove si presenterà forte della miglior prestazione mondiale stagionale.

Si sogna con Zaynab Dosso sui 60 metri: l’azzurra è terza nelle liste di accredito con il record nazionale di 7.02 e ha tutti i mezzi per puntare al podio. Lorenzo Simonelli è in grandissima ascesa sui 60 ostacoli e sarà tra i potenziali outsider per il grande colpaccio. Da seguire con attenzione anche Emmanuel Ihemeje nel salto triplo triplo, Ludovica Cavalli sui 3000 metri, Pietro Arese e Federico Riva sui 3000 metri, senza dimenticarsi di Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro nelle semifinali degli 800 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi sabato 2 marzo ai Mondiali Indoor 2024 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (per la sessione serale, esclusa la fascia oraria 20.30-21.00) e su RaiSportHD (per la sessione pomeridiana e la fascia orario 20.30-21.00); diretta streaming su Rai Play; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Glasgow sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA OGGI

Sabato 2 marzo

11.00 Salto in lungo (maschile), finale

11.10 60 ostacoli (maschile), batterie

12.00 Eptathlon, 60 metri

12.20 60 metri (femminile), batterie

13.10 800 metri (femminile), semifinali

13.15 Eptathlon, salto in lungo

13.30 800 metri (maschile), semifinali

14.35 Eptathlon, getto del peso

20.05 Salto con l’asta (femminile), finale

20.10 60 ostacoli (maschile), semifinali

20.30 Eptathlon, salto in alto

20.40 Salto triplo (maschile), finale

20.45 60 metri (femminile), semifinali

21.15 3000 metri (femminile), finale

21.40 3000 metri (maschile), finale

22.00 400 metri (femminile), finale

22.10 400 metri (maschile), finale

22.30 60 ostacoli (maschile), finale

22.45 60 metri (femminile), finale

