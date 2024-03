Atletica, Lorenzo Simonelli pirata tra gli ostacoli: imperiale argento ai Mondiali, Monkey Rufy è esploso

Lorenzo Simonelli ha conquistato una mirabolante medaglia d’argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor di atletica, divampando definitivamente in tutto il suo talento sconfinato ed entrando meravigliosamente in una nuova dimensione. Il giovane fuoriclasse laziale ha danzato tra le barriere: splendida uscita dai blocchi di partenza, primi due ostacoli saltati in totale leggerezza, centrale lasciato alle spalle in disinvoltura, ultimi due divorati e poi è piombato sul traguardo con un finale a razzo.

Il 21enne ha fatto tutto nella sempre scomoda corsia 1, chiudendo con l’eccezionale tempo di 7.43, ovvero il nuovo record italiano (ha abbassato di tre centesimi il crono siglato due settimane fa agli Assoluti di Ancona). Secondo argento di giornata per l’Italia a Glasgow dopo quello ottenuto questa mattina da Mattia Furlani nel salto in lungo.

Lorenzo Simonelli è rimasto a un metro dal maestro assoluto della specialità, ovvero lo statunitense Grant Holloway: il primatista mondiale è stato semplicemente imperiale e ha chiuso in un sublime 7.29 (record dei campionati eguagliato, a due centesimi dal suo record mondiale). Il 26enne ha confermato il titolo conquistato due anni fa a Belgrado e ha rimpinguato un palmares in cui spiccano tre ori sui 110 hs ai Mondiali all’aperto e l’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Lorenzo Simonelli si è lasciato alle spalle tre rivali di lusso come il francese Just Kwaou-Mathey (7.47), lo spagnolo Enrique Llopis (7.53) e il polacco Jakub Szymanski (7.53). Il DT Antonio La Torre ha sempre stravisto per questo meraviglioso ragazzo, che oggi si è sublimato e ha lanciato un fragoroso messaggio a tutto il Pianeta: è uno dei big con cui fare i conti ai massimi livelli e ora può sognare in grande alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ovviamente si correrà sui 110 metri. Esilarante l’esultanza indossando il cappello di Monkey Rufy, il protagonista dell’iconico manga One Piece.