LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 0-6 1-6, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: lo spagnolo esce alla distanza e avanza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

05.24 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca del match su OA Sport.

05.23 Dopo aver conquistato il primo set Matteo Arnaldi non riesce a fronteggiare un Carlos Alcaraz uscito alla distanza. Lo spagnolo n.2 della classifica ATP avanza dunque al terzo turno dove affronterà il canadese Auger-Aliassime.

Lungo il rovescio di Arnaldi, vince Carlos Alcaraz.

40-15 Buona la prima di Alcaraz, due match point.

30-15 Errore con il rovescio di Alcaraz.

30-0 Stecca con il dritto Arnaldi.

15-0 Ace di Alcaraz.

1-5 Gran smorzata di Alcaraz che trova il break e andrà a servire per il match.

30-40 Scappa il dritto ad Arnaldi, palla break Alcaraz.

30-30 Altro errore con il rovescio dell’azzurro.

30-15 Rovescio in rete di Arnaldi.

30-0 Smorzata in rete dello spagnolo.

15-0 Lungo il dritto di Alcaraz.

1-4 Lungo il dritto di Arnaldi, si salva Alcaraz che tiene il servizio.

AD-40 Non riesce a tenere in campo la volèe di copertura Arnaldi.

40-40 Annulla anche la seconda con la prima di servizio Alcaraz.

30-40 Annulla la prima lo spagnolo.

15-40 Lungo il dritto di Alcaraz, due palle del contro break Arnaldi.

15-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Alcaraz.

15-15 Trova l’incrocio delle linee con il dritto lo spagnolo.

0-15 Errore di Alcaraz con il dritto.

1-3 Tiene il servizio l’azzurro che torna a vincere un game.

40-30 Schiaffo al volo di Arnaldi.

30-30 Non riesce a tenere in campo la risposta sul lob di Alcaraz l’azzurro.

30-15 Due errori di Alcaraz con il dritto.

0-15 Errore con il dritto di Arnaldi

0-3 Alcaraz tiene il servizio.

40-15 Dritto vincente di Alcaraz.

30-15 Passante incrociato di reazione per l’azzurro.

30-0 Lungo il rovescio di Arnaldi.

15-0 Servizio, dritto e smash di Alcaraz.

0-2 Arriva il break dello spagnolo che conquista il suo ottavo game consecutivo.

40-AD Altra palla break per Alcaraz.

40-40 Dritto incrociato vincente di Arnaldi.

40-AD Nastro benevolo ad Alcaraz, palla break.

40-40 Dritto in rete di Arnaldi.

40-30 Lungo il rovescio di Alcaraz.

15-0 Buona la prima di Arnaldi.

0-1 Alcaraz tiene il servizio.

40-15 Sbaglia con il dritto lo spagnolo.

40-0 Errore con il dritto di Arnaldi.

30-0 Spinge lo spagnolo.

15-0 Dritto vincente di Alcaraz.

INIZIA IL TERZO SET

04.41 Vola via in 26 minuti un secondo set senza storia, Carlos Alcaraz si porta dunque sull’1-1.

Risposta in corridoio di Arnaldi, il secondo set è di Alcaraz.

40-AD Dritto incrociato pesante di Alcaraz, sesto set-point per lo spagnolo.

40-40 Fatica a chiudere lo spagnolo, terza parità.

40-AD Altro errore con il dritto di Arnaldi e altro set-point Alcaraz.

40-40 Volèe vincente di Arnaldi, seconda parità.

40-AD Sbaglia con il dritto l’azzurro, quarto set point Alcaraz.

40-40 Accelerazione con il dritto di Arnaldi che annulla tre set point e porta il game ai vantaggi.

30-40 Dritto in rete di Alcaraz.

15-40 Rovescio lungo linea vincente di Arnaldi.

0-40 Larga la palla corta di Arnaldi.

0-30 In questo momento Alcaraz è ingiocabile.

0-15 Lungo il dritto di Arnaldi.

0-5 Tiene il servizio Alcaraz.

40-15 Dritto vincente di Alcaraz.

30-15 Demi-volèe di Arnaldi sulla quale non arriva Alcaraz.

0-4 Altro break di Alcaraz, Arnaldi ha staccato la spina dopo aver vinto il primo set.

30-40 Altro errore di Arnaldi con il dritto, palla break Alcaraz.

30-30 Stecca con il dritto Arnaldi.

15-15 Rovescio largo di Alcaraz.

0-15 Dritto in rete di Arnaldi.

0-3 Alcaraz tiene a 0 il servizio.

15-0 Adesso c’è solo lo spagnolo in campo.

0-2 Arriva subito il break del n.2 ATP nel secondo set.

30-40 Palla break Alcaraz.

30-30 Lob di Alcaraz con risposta in rete di Arnaldi.

30-15 Errore con il dritto di Alcaraz.

1-0 Alcaraz vince a 0 il primo game del secondo set.

40-0 Dritto vincente dello spagnolo.

30-0 Alcaraz sale nel primo game del secondo set.

INIZIA IL SECONDO SET!

04.14 Al termine di un primo set tiratissimo Matteo Arnaldo si porta in vantaggio imponendosi al tie-break dopo aver recuperato un break.

MATTEO ARNALDI CONQUISTA IL PRIMO SET! Rovescio in rete di Alcaraz.

6-5 Errore con il dritto di Alcaraz, SET POINT ARNALDI sul servizio.

5-5 Rovescio in rete di Arnaldi, parità.

5-4 Lungo il dritto di Arnaldi.

5-3 Arnaldi tiene il mini-break di vantaggio.

4-2 Gran dritto di Arnaldi, mini-break per l’azzurro.

3-2 Dritto in rete di Alcaraz.

2-2 Chiude con il dritto Arnaldi.

1-2 Prima e schiaffo al volo di Alcaraz.

1-1 Largo il dritto dell’azzurro.

1-0 Buona la prima di Arnaldi.

6-6 Gran prima di Alcaraz che tiene il servizio e porta il primo set al tie-break.

AD-40 Dritto in rete di Arnaldi.

40-40 Si salva con un servizio/dritto Alcaraz.

30-40 Lungo il dritto di Alcaraz, SET POINT ARNALDI.

30-30 Alcaraz arriva sulla smorzata di Arnaldi.

15-30 Sbaglia Arnaldi con il dritto.

0-30 Dritto in corridoio dello spagnolo.

0-15 Rovescio in rete di Alcaraz.

6-5 SMASH DI ARNALDI! L’azzurro tiene a 0 il servizio e si assicura il tie-break.

40-0 Risposta lunga di Alcaraz.

30-0 Altra buona prima dell’azzurro.

15-0 Buona la prima di Arnaldi.

5-5 Alcaraz tiene a 0 il servizio e allunga il primo set.

40-0 Lungo il dritto di Arnaldi.

30-0 Altro rovescio imprendibile dello spagnolo.

15-0 Rovescio vincente di Alcaraz.

5-4 SBAGLIA ANCORA ALCARAZ! Arnaldi tiene il servizio e andrà a rispondere per il set.

AD-40 Stecca con il dritto Alcaraz.

40-40 Sbaglia con il rovescio Arnaldi.

AD-40 Errore con il dritto in avanzamento di Alcaraz.

40-40 Stecca con il dritto Arnaldi, Alcaraz risale dal 40-0 e porta il game ai vantaggi.

40-30 Destro incrociato vincente di Alcaraz.

40-0 Servizio esterno e dritto di Arnaldi che ora ha portato dalla sua parte l’inerzia del set.

30-0 Arnaldi sale nel game.

4-4 CONTRO-BREAK ARNALDI! Stecca con il dritto Alcaraz.

30-40 Doppio fallo Alcaraz, palla break Arnaldi.

30-30 Alcaraz risale nel game.

15-30 Lungo il dritto contenitivo di Arnaldi.

0-30 Lungo il dritto dello spagnolo.

0-15 Dritto in rete di Alcaraz.

3-4 Risposta e volèe in contropiede di Alcaraz che trova il break.

15-40 Lungo il rovescio di Arnaldi, doppia palla break Alcaraz.

15-30 Gran risposta di Alcaraz.

15-15 Alcaraz prende in mano lo scambio e porta Arnaldi al dritto in rete.

15-0 Lungo il lob di Alcaraz con Arnaldi che non era arrivato con lo smash.

3-3 Dritto in rete di Arnaldi, Alcaraz tiene il servizio.

40-30 Ace di Alcaraz.

30-30 Lunghissimo scambio che si chiude con un dritto in rete di Alcaraz.

30-15 Non riesce il pallonetto ad Arnaldi.

15-15 Lo spagnolo scende a rete e chiude.

0-15 Arriva in ritardo la chiamata dell’out sulla palla corta di Alcaraz.

3-2 Rovescio in rete di Alcaraz, Arnaldi tiene il servizio.

40-30 Contro-smorzata in corridoio dell’azzurro sulla palla corta di Alcaraz.

40-15 Non riesce a chiudere con lo smash Arnaldi.

40-0 Rovescio in rete di Alcaraz.

30-0 Arnaldi sale nel game.

2-2 Lo spagnolo tiene a zero il servizio.

40-0 Rovescio in rete dell’azzurro.

30-0 Lunga la risposta di Arnaldi sulla seconda di Alcaraz.

15-0 Buona la prima di Alcaraz.

2-1 Altro errore con il rovescio dello spagnolo, Arnaldi tiene il servizio.

AD-40 Sbaglia con il rovescio Alcaraz.

40-40 Ottima palla corta giocata da Arnaldi che porta il game ai vantaggi.

30-40 Lungo il rovescio dell’azzurro, palla break Alcaraz.

30-30 Rovescio in rete di Arnaldi.

30-15 Lunga la risposta in rovescio di Alcaraz sulla seconda di Arnaldi.

15-15 Larga la palla corta dell’azzurro.

15-0 Buona la prima ad uscire di Arnaldi.

1-1 Buona la prima di Alcaraz che tiene il servizio.

40-30 Altra gran risposta di Arnaldi, stavolta con il dritto, sulla seconda di Alcaraz.

40-15 Buona la prima di Alcaraz.

30-15 Non riesce a tenere in campo la parata l’azzurro sullo schiaffo dell’iberico.

15-15 Gran risposta con il rovescio di Arnaldi sulla prima di Alcaraz.

15-0 Lungo il dritto di Arnaldi.

1-0 Buona la prima di Arnaldi che tiene il primo turno di servizio.

40-15 Rovescio in corridoio di Alcaraz.

30-15 Altra buona seconda per Arnaldi.

15-15 Lungo il dritto dell’azzurro.

15-0 Buona la seconda di Arnaldi.

SI COMINCIA!

03.04 I giocatori stanno ultimando gli scambi di riscaldamento, tra poco si parte.

03.02 Sarà Matteo Arnaldi ad iniziare con il servizio.

03.00 I giocatori scendono in campo per il riscaldamento sul centrale dell'”‘Indian Wells Tennis Garden”.

02.57 C’è un solo precedente tra i due giocatori, ossia quello degli US Open 2023 quando Carlos Alcaraz si impose in tre set su un Matteo Arnaldi in grado in ogni caso di non sfigurare. Ricordiamo che l’iberico classe 2003 sarà chiamato a difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

02.55 Dopo la vittoria con Van Assche al primo turno arriva una sfida complicata seppur affascinante per Arnaldi che nella notte italiana sfiderà il giovane spagnolo, n.2 della classifica ATP, in palio la qualificazione al terzo turno del tabellone di Indian Wells.

02.50 Buonanotte amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz.

Come seguire Arnaldi-Alcaraz in tv/streaming – La cronaca di Arnaldi vs Van Assche – Il ranking ATP di Arnaldi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, valido per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano il ligure è atteso da una partita molto impegnativa contro il n.2 del mondo. Proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo il nostro portacolori, magari sperando che l’iberico non sia in una delle sue migliori giornate.

Arnaldi è arrivato all’appuntamento grazie alla vittoria in due tie-break contro il francese Luca Van Assche. Una partita complicata, al cospetto di un avversario solido. L’allievo di Alessandro Petrone ha avuto il merito di giocare al meglio i punti importanti e di fare la differenza in quei casi. Sarà necessaria tanta concretezza anche nella sfida contro Carlitos.

Un solo precedente tra i due, ovvero gli ottavi di finale degli US Open 2023. Matteo si dovette arrendere in tre set, ma non sfigurò al cospetto di Alcaraz. Vedremo se l’esito di questo confronto sarà il medesimo, o se il giocatore italiano saprà stupire, ricordando che lo spagnolo difende il titolo dell’anno scorso di questo torneo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Arnaldi e Carlos Alcaraz, valido per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La sfida tra il ligure e il funambolo di Murcia sarà la quarta sul campo centrale, non prima delle 03.00 italiane di sabato 9 marzo. Buon divertimento!