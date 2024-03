L’eliminazione di Alcaraz spiana la strada a Jannik Sinner? Bookmakers lapidari: quote per le scommesse a Miami

Carlos Alcaraz è stato surclassato da uno strepitoso Grigor Dimitrov nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il fuoriclasse spagnolo si è dovuto inchinare in due set al cospetto dell’indemoniato bulgaro e ha così concluso in anticipo la propria avventura sul cemento statunitense, dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells un paio di settimane fa. Dimitrov affronterà in semifinale il tedesco Alexander Zverev, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno il nostro Jannik Sinner e il russo Daniil Medvedev.

L’eliminazione di Carlos Alcaraz sembra avere spalancato la strada al fuoriclasse altoatesino, almeno stando ai pronostici dei bookmakers. Gli allibratori ora vedono ampiamente favorito il vincitore degli ultimi Australian Open: il successo del 22enne italiano è infatti quotato 1,90, ovvero puntando 10 euro se ne guadagnano 19 se l’azzurro dovesse alzare al cielo il trofeo in Florida. Jannik Sinner ha un grande margine nei confronti degli altri tre semifinalisti.

Il sigillo di Daniil Medvedev è infatti quotato a 4,00 (mettendo sul piatto 10 euro se ne portano a casa 40). A seguire, a poca distanza, Alexander Zverev a quota 4,50. Più staccato Grigor Dimitrov, fermo a 7,50 per gli esperti. Ricordiamo che Jannik Sinner diventerà numero 2 al mondo, superando Alcaraz, se dovesse vincere il torneo.

QUOTE SCOMMESSE VINCITORE MASTERS 1000 MIAMI

Jannik Sinner: 1,90.

Daniil Medvedev: 4,00.

Alexander Zverev: 4,50.

Grigor Dimitrov: 7,50.