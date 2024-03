Judo, Giorgia Stangherlin sfiora il podio nei -78 kg al Grand Slam di Antalya

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata del Grand Slam Antalya 2024, settimo evento stagionale del World Tour di judo e quarto torneo di un marzo estremamente intenso. La città turca è stata la Stella Polare del tatami nel week end per 628 atleti provenienti da 93 Paesi diversi, con l’Italia che in questo day-3 si è presentata con Giorgia Stangherlin nei -78 kg, Asya Tavano nei +78 kg e Gennaro Pirelli nei -100 kg.

La migliore è stata Stangherlin che ha concluso in quinta posizione nella propria categoria, sfiorando il podio. Vittoriosa contro l’olandese Yael van Heemst e la cinese di Taipei Hsu Wang, l’azzurra ha dovuto alzare bandiera bianca nei quarti di finale contro la tedesca Alina Boehm che con un Kansetsu-waza / Juji-gatame dopo 17″ ha concluso il confronto. La nostra portacolori è andata ai ripescaggi, imponendosi contro la slovena Metka Lobnik con un doppio waza-ari, ma nella sfida che assegnava il terzo posto la teutonica Anna-Maria Wagner l’ha spuntata (tre shido). Una categoria in cui la francese Madeline Malonga è stata la migliore, piegando Boehm nell’atto conclusivo.

Stop agli ottavi di finale per Tavano nei +78 kg femminili. L’azzurra, vittoriosa contro la tedesca Renee Lucht con un waza-ari e un Osae-Komi, non è riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dalla sudcoreana Kim Hayun (tre shido). Francia ancora festante con l’affermazione in Finale di Julia Tolofua.

Poca strada anche per Pirelli nei -100 kg, opposto al russo Arman Adamian: il judoka italiano ha pagato dazio per i tre shido nel Golden Score. Il portoghese Jorge Fonseca è stato il migliore in questa categoria. A proposito di Francia, la giornata speciale per i cugini d’Oltralpe è stata sublimata dall’ennesima affermazione dell’eterno Teddy Riner che ha portato a 10 i suoi successi in un Grand Slam, facendo la voce grossa nuovamente nei +100 kg. Un bel modo sicuramente per il 34enne di avvicinarsi ai Giochi di casa.